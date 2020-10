Zeuge gefunden – Täter weiterhin gesucht

Hartha

Die Verwunderung der Anwohner war groß, als Anfang vergangener Woche die Polizei mit mehreren Einsatzwagen bei der Sparkassen-Filiale in der Flemmingener Straße in Hartha vorfuhr. Der Grund: Ein Banküberfall! Im Laufe der Ermittlungen suchte die Polizei auch einen wichtigen Zeugen. Dieser konnte nach dem Überfall den Täter sowie das Fluchtfahrzeug beschreiben, war aber später selbst für die Polizei nicht wieder auffindbar. Der Name war nicht bekannt. Dass die Polizei den Namen des Zeugen nicht festgehalten habe, sei nicht ungewöhnlich, sagt Andrzej Rydzik, stellvertretender Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Die Einsatzkräfte vor Ort hätten in der Situation schnell handeln müssen und sich auf die zügige Umsetzung von „ad hoc-Maßnahmen“ konzentriert. Der gesuchte Zeuge hat sich nun aber bei der Polizei gemeldet. Nach einem öffentlichen Aufruf seien zudem weitere Hinweise zum Fluchtfahrzeug bei der Polizei eingegangen.

Am vergangenen Donnerstag gegen 9 Uhr hatte ein unbekannter, maskierter Mann die Sparkassen-Filiale an der Flemmingener Straße in Hartha überfallen. Er hatte zwei Mitarbeiterinnen mit einer Waffe bedroht und Geld verlangt. Er flüchtete mit einem schwarzen PKW, der auf dem Parkplatz der Sparkasse abgestellt war und konnte unerkannt mit seiner Beute entkommen. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren laut Polizei gestohlen. Nach dem flüchtigen Bankräuber fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot. Auch ein Helikopter kam bei der Suche zum Einsatz. Diese verlief jedoch ohne Erfolg. Über die Höhe der erbeuteten Geldsumme wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen. Anwesende Personen seien bei dem Raubüberfall laut Sparkasse und Polizei nicht zu Schaden gekommen. Die Ermittlungen dauern an.

Von Tim Niklas Herholz