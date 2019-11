Hartha

Am Mittwochmorgen um etwa 5.25 Uhr war eine 60-jährige Radfahrerin in der Pestalozzistraße stadtauswärts in Richtung Dresdner Straße unterwegs. Kurz nach der Einmündung Heinrich-Heine-Straße wurde sie offensichtlich von einem bisher unbekannten, dunklen Pkw beim Vorbeifahren gestreift. In der Folge stürzte die Frau und erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben dazu beziehungsweise zum unbekannten Pkw und dessen Fahrzeugführer machen? Unter der Telefonnummer 03431/659-0 werden Hinweise im Polizeirevier Döbeln entgegengenommen.

Von DAZ