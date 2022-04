Ziegra: Nach 20 Sternstunden Staffelstab übergeben

Ziegra

Mit Musik von Händel und Mendelsohn unter dem Titel „Singe Seele Gott zum Preise“ bot die 20. Auflage der Ziegraer Sternstunden in der kleinen Ziegraer Dorfkirche am Sonntag Kammermusik in unterschiedlichen Besetzungen. 110 Zuhörer waren zu dieser Jubiläumsausgabe nach Ziegra gekommen. Die war noch in einer anderen Hinsicht eine besondere Veranstaltung. Denn Christian und Christiane Otto aus Ziegra, die die kleine und feine Kulturreihe in der Ziegraer Kirche ins Leben riefen und am 8. Oktober 2011 zur ersten Ziegraer Sternstunde mit einem Zitherkonzert einluden, gaben am Sonntag offiziell den Staffelstab ab. Die Konzert- und Veranstaltungsreihe in der idyllischen, kleinen Dorfkirche soll es aber weitergeben. Das Ehepaar wollte das Jubiläum aber für einen Generationswechsel nutzen und wird der Reihe dennoch weiter treu bleiben. Darum kümmern werden sich nun aber federführend Andreas Pelz, Gabriele Langner, Annett Schmidt und Katrein Schanze vom Kirchenvorstand der Kirchgemeinde Technitz-Ziegra. Unterstützt werden sie dabei auch von Döbelns Kantor Markus Häntzschel. Der hatte Christian Otto am Sonntag noch eine besondere Freude bereitet. Der Kantor vertonte eines der vielen Gedichte, die Christian Otto geschrieben hat. So hatte am Sonntag in der Ziegraer Kirche das volksliedhafte Lied „Jahreszeiten“ von Christian Otto und Markus Häntzschel seine Welturaufführung.

„Die Reihe ist gewachsen. Sehr gern wollen wir sie fortsetzen“, versichert der Kantor gemeinsam mit den neuen Organisatoren, bei denen die Ottos nun in die zweite Reihe treten. „Wir wollen die Kirche im Dorf halten. Ein Gottesdienst alle 14 Tage mit acht bis zehn Leuten reichte uns da nicht“, sagte Christian Otto. Zu den Sternstunden-Veranstaltungen kommen auch Menschen in die Kirche, die sonst dazu keine Verbindung haben. Kultur über die Bratwurst hinaus solle die Reihe auch weiter in den kleinen Ort bringen.

Mit den ersten Konzerten war immer noch ein anderer Anlass verbunden. Mit der Kollekte aus den Veranstaltungen wurden die Eigenmittel für die verschiedensten Förderprojekte eingespielt. Am Anfang war es die Restaurierung der originalgetreuen Jehmlich-Orgel in der Ziegraer Kirche. Die konnte Ende 2014 abgeschlossen werden. Es folgte die Erneuerung der Glockenaufhängung im Kirchturm im Jahr 2018 und schließlich am 27. Oktober 2019 in einem festlichen Gottesdienst die Einweihung des neuen Deckenleuchters, für den die kleine Kirchgemeinde fünf Jahre gespart hatte.

Künftig sollen die bei den Sternstunden eingenommenen Kollekten zur Finanzierung der nächsten Veranstaltungen genutzt werden. Denn Ziel ist es, das schöne, kleine Gotteshauses regelmäßig kulturell zu nutzen und als Zentrum des Ortes zu etablieren. „Wir danken all den Zuhörerinnen und Zuhörern, die in großer Zahl zu den Veranstaltungen gekommen sind. Nun hoffen wir, dass dieser Zuspruch auch so bleibt“, so Christiane und Christian Otto.

Von Thomas Sparrer