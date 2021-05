Ziemlich zügig zur schützenden Spritze in Döbeln

Die Resonanz auf das Impfangebot in der Döbelner Sporthalle Burgstraße reißt nicht ab. „Die Menschen in Döbeln und Umgebung nehmen die Termine dankbar an“, berichtet Stadt-Pressesprecher Thomas Mettcher. Er hatte zuvor mit den zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, die das Rathaus für die eigens eingerichtete Terminhotline abgestellt hatte. „Die gesprochen bis zum kommenden Donnerstag in Döbeln geplanten Coronaimpfungen sind weitgehend ausgebucht. An acht Tagen standen insgesamt etwa 1750 Dosen zur Verfügung. Von Donnerstag bis Sonntag wird der Wirkstoff von Johnson & Johnson, vom Montag bis Donnerstag Biontech verimpft.Die DRK-Impfteams haben den Durchlauf beim Impfstoff von Johnson & Johnson von sieben auf acht Impfwillige pro Viertelstunde erhöht. Somit können in der Döbelner Sporthalle pro Tag 200 statt wie ursprünglich geplant 175 Menschen geimpft werden.„Aktuell werden aufgrund der guten Resonanz weitere Impfungen vorbereitet. Die Anmeldungen erfolgen telefonisch und online“, so der Stadt-Sprecher. Die Onlineanmeldung über die Homepage der Stadt Döbeln ist seit Donnerstag freigeschaltet. Es kann zudem folgender Link genutzt werden: https://mitdenken.sachsen.de/1024802. Die Impfungen sollen am 4. und 5. Juni ebenfalls in der Döbelner Sporthalle Burgstraße (Burgstraße 8) durch mobile Impfteams des DRK Döbeln-Hainichen erfolgen. An den beiden Tagen sind auch jeweils 200 Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson vorgesehen. Bei diesem Wirkstoff ist nur eine Impfung notwendig. Das Impfangebot richtet sich an alle Einwohner der, die in eine Priorisierungsgruppe fallen und noch keinen Termin in einem anderen Impfzentrum vereinbart haben. Die telefonischen Terminvereinbarungen sind zu folgenden Zeiten über die Hotline der Stadtverwaltung Döbeln unter 03431-579 292 möglich: am Montag, dem 31. Mai 2021, in der Zeit von 9-12 Uhr und von 13- 16 Uhr, am Dienstag, dem 1. Juni 2021, in der Zeit von 9-12 Uhr und von 13- 16 Uhr, am Mittwoch, dem 2. Juni 2021, in der Zeit von 9-12 Uhr und von 13- 16 Uhr und am Donnerstag, dem 3. Juni 2021, in der Zeit von 9-12 Uhr und von 13-16 Uhr.Zu dem vereinbarten Impftermin sind bitte folgende Unterlagen mitzubringen: - amtlicher Lichtbildausweis (z.B. Personalausweis) - Krankenversicherungskarte - Impfpass (wenn vorhanden) - Nachweis, aus dem die Zugehörigkeit zu einer der Priorisierungsgruppen hervorgeht - ausgefüllte Einwilligungserklärung - ausgefüllten Aufklärungsbogen Aufklärungsbogen, Einwilligungserklärung und alle Informationen zu den Priorisierungsgruppen finden Impfwillige auf den Internetseiten der Stadt Döbeln. Wer keine Möglichkeit hat, die Unterlagen zu Hause auszudrucken, kann sich diese auch in der Döbeln-Info im Döbelner Rathaus abholen. Während des Impftermins muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.Übrigens sind bei anhaltender Resonanz im Impfzentrum Döbeln auch weitere Impftermine über den 5. Juni hinaus, angedacht.