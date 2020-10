Zigaretten kommen Döbelner Vater teuer zu stehen

Döbeln

Kinder und Jugendliche in Deutschland dürfen nicht rauchen, bis sie 18 Jahre alt sind. Das ist den meisten Eltern wahrscheinlich sowieso klar und sie versuchen allein zum Schutz der Gesundheit ihrer Schutzbefohlenen entsprechende Erziehungsmaßnahmen anzuwenden. Davon abgesehen gibt es auch ein Gesetz zum Schutz Minderjähriger, in dem ganz klar geregelt ist, was erlaubt ist und was nicht. Was in den eigenen vier Wänden passiert oder nicht, muss jeder mit seinen persönlichen moralischen Grundsätzen sich selbst gegenüber vertreten. Doch wer seinem minderjährigen Kind in der Öffentlichkeit das Rauchen gestattet, muss mit einem Bußgeld rechnen. Wegen eines solchen saß jetzt ein Vater aus Döbeln im Gerichtssaal von Richter Janko Ehrlich. Der arbeitslose Alleinerzieher hatte nämlich Einspruch erhoben gegen einen Bußgeldbescheid über 100 Euro.

„Das ist mir egal“

Den hatte er kassiert, weil er im Februar der Polizei gegenüber geäußert hatte, kein Problem damit zu haben, dass seine Tochter rauche. Die war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt und damit minderjährig. Aufgegriffen hatten die Kollegen des Chemnitzer Reviers das Mädchen im Rahmen der allgemeinen Kriminalitätsbekämpfung am Döbelner Kaufland, das als einschlägiger Treffpunkt bekannt ist. Die 16-Jährige übergab den Beamten nach Aufforderung eine bereits geöffnete Tabakverpackung, von der sie zunächst behauptete, dass es sich um die Zigaretten eines Kumpel handele, um dann zu erklären, dass ihr Vater keine Probleme damit habe, dass sie rauche. Die Zigaretten wurden zur Abholung auf dem Revier einbehalten, der Vater informiert. Für die polizeiliche Maßnahme zeigte der Döbelner wenig Verständnis. Schließlich habe er ihr das Rauchen erlaubt. Die polizeiliche Belehrung prallte an ihm ab, das „sei ihm alles egal.“

„Wir lassen es bei 100 Euro“

Dass er dies gesagt haben soll, daran wollte sich der Vater nun nicht mehr erinnern, weshalb ihm Richter Ehrlich noch einmal das polizeiliche Protokoll vorlas. Einsicht rief er bei dem Alleinerziehenden damit zwar nicht hervor, der auch noch erklärte, dass er schließlich „nicht 24 Stunden um seine Tochter herumspringen könne“. Allerdings lenkte der Döbelner angesichts der relativen Aussichtslosigkeit seines Einspruchs schließlich fast schon kumpelhaft ein – „um die ganze Sache hier abzukürzen“. „Wir lassen es bei den 100 Euro“, schlug er Richter Ehrlich vor. Der begrüßte die Rücknahme des Einspruchs und wies noch darauf hin, dass die aufgrund des Einspruchs entstandenen Gerichtskosten natürlich auch noch zu Lasten des Bußgeldbetroffenen gehen.

Von Manuela Engelmann-Bunk