Döbeln

Ein tragischer Unfall hat sich Donnerstagabend in Westewitz (Gemeinde Großweitzschen/Mittelsachsen) ereignet: Zwei Artisten sind aus größerer Höhe abgestürzt und haben sich dabei verletzt. Das bestätigte die Rettungsleitstelle Chemnitz. Die genaue Ursache für den Absturz der Akrobaten – eine Frau und ein Mann – ist noch nicht bekannt.

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr während einer Probe. Nach LVZ-Informationen soll sich die Frau nur leichte Verletzungen gezogen haben. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, vermutlich einen Knöchelbruch. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Kameraden der Feuerwehr leuchteten bei Dunkelheit die Landestelle aus. Ausgerückt waren die Feuerwehren von Döbeln, Großweitzschen und Mockritz.

Vorstellungen für Freitag und Samstag geplant

In Westewitz will der Circus Karl Althoff Köllner aus Micheln ( Sachsen-Anhalt) diesen Freitag und Sonnabend sowie am nächsten Wochenende mit einem Adventszauber im Zirkuszelt gastieren. Trotz des Unglücks sollen die angekündigten Shows stattfinden. Es sei bereits für Ersatz gesorgt, sagte Michael Horn, Inhaber der Muldentalklause Westewitz, der den Zirkus engagiert hat.

Von Olaf Büchel