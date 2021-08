Hartha

Mit Kaltblüter, Hund und Esel reist der Circus Karl Buch nach Hartha Hartha und bietet an vier Tagen vom Donnerstag, 19. August bis Sonntag, 22. August, vier Shows an. Ihr Zelt bauen sie am Schützenplatz hinter der Feuerwehr auf.

Neben den tierischen Darstellern gehören auch der Clown Angelo (Karl Buch) zum Programm, ebenso Miss Joelina, die als Artistin durch die Circuskuppel in einer Art Spinnennetz schweben wird. In der Manege zeigt Häuptling Manolito was Pferd und Esel können. Patricia stellt ihre weit springenden Hunde vor. Außerdem gehört zum Programm auch Fakir Alicimbra, der mit dem Feuer hantieren und auch spuken kann. Linda und Sandra sind auch Artistinnen: Linda in der Luft mit einem Ring, Sandra mit dem Hula-Hoop-Reifen.

Die zweistündigen Vorstellungen finden werktags um 17 Uhr statt und am Sonntag um 11 Uhr. In das Spielzelt passen normal 400-500 Besucher, was aufgrund der Sicherheitsabstände nun auf 200-300 Personen reduziert ist. Momentan ist kein Corona-Test für den Besuch der Vorstellung erforderlich. Auf dem Sitzplatz braucht es keinen Mund-Nasen-Schutz – an der Kasse und an den Zugängen muss dieser aufgesetzt werden. Laut Veranstalter ist am Freitag und Samstag Familientag, die Eltern zahlen nur den Kinderpreis. Am Sonntag haben alle „Omis“ freien Eintritt. Unter der Telefonnummer 0157 50286611 können Karten reserviert werden.

Von Kathleen Retzar