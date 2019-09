Zirkusgastspiel: Das sind die Gewinner

Döbeln

Der Circus Busch gastiertseit Freitag erstmalig auf seiner großen Deutschlandtournee in Döbeln auf den Klosterwiesen. Das Programm „Sensations ist gespickt mit Stunts, internationalen Artisten, Tierdarbietungen und Clownerie sowie Trampolinartistik, bekannt aus der RTL-Show „Das Supertalent“ und Nervenkitzel in der Motorradkugel. Für die Premierenvorstellung am Sonnabendnachmittag hat die DAZ Freikarten verlost. Je zwei Karten gehen an Wolfgang Näther in Döbeln, Wolfgang Boog in Haßlau, Ines Pfister in Wollsdorf, Elke Liebe, in Waldheim, Romy Kretzschmar in Roßwein, Sabine Jahn in Döbeln, Edith Merkel in Roßwein, Holger Weimert in Döbeln und an Monika Ilg. Herzlichen Glückwunsch! Die Karten sind an der Zirkuskasse hinterlegt (Ausweis bitte nicht vergessen).

Vorstellungen finden am Samstag, 16 und 19.30 Uhr, am Sonntag, 14 und 18 Uhr, sowie am Montag um 17 Uhr statt.

Von Thomas Sparrer