Zoll nimmt Großbaustelle in der Döbelner Innenstadt unter die Lupe

Döbeln

Mit mehreren schwarzen zivilen Kleinbussen und einem dutzend Beamten rückte am Dienstagmorgen der Zoll auf der Baustelle der „Wohnterrassen an der Pferdebahn“ mitten in der Döbelner Innenstadt an. Die TAG Wohnen und Service GmbH lässt hier gerade den ehemals grauen Wohnblock zu einer gefälligen Wohnanlage umbauen. Die Bauarbeiten an dem Carré an der Zwingerstraße und der Johannisstraße haben gerade nach außen hin sichtbar mit Entkernungsarbeiten begonnen.

Die Zollbeamten kontrollierten die Papiere aller auf der Baustelle angetroffenen Arbeiter. Alles verlief augenscheinlich entspannt. „Es handelt sich bei dieser Kontrolle um eine verdachtsunabhängige Maßnahme. Sie findet im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung des Zolls gegen Schwarzarbeit statt“, sagt Heike Wilsdorf, Sprecherin des Hauptzollamtes in Dresden. Beteiligt war die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Dresden, die in ganz Sachsen zufällig ausgewählte Baustellen kontrollierte. „Es handelte sich um reine Routinekontrollen, mit denen der Zoll Präsenz zeigen möchte. Es gab also auf den kontrollierten Baustellen oder gegen die beteiligten Baufirmen keinen Anfangsverdacht“, so die Zollsprecherin.

Das baut die TAG im Döbelner Stadtzentrum

Aus den aktuell 69 leerstehenden Wohnungen in dem grauen Gebäudekomplex an der Zwingerstraße und der Johannisstraße werden künftig 40 Wohnungen. Entlang der Johannisstraße bleibt der Gebäudeteil fünf Stockwerke hoch und wird 30 Ein- bis Vierraum-Wohnungen mit 35 bis 90 Quadratmetern Größe sowie Balkonen zur Johannisstraße beherbergen. Dort soll es auch einen Aufzug geben. Der Gebäudeteil entlang der Zwingerstraße wird dagegen in der Höhe von vier auf drei und zwei Stockwerke abgetreppt. Dort entstehen zehn Ein- bis Fünfraum-Wohnungen mit 53 bis 140 Quadratmetern und zum Teil als Maisonettewohnungen und mit Dachterrassen. Zudem soll es im Erdgeschoss in dem Objekt drei bis fünf Gewerbeeinheiten geben. Wegen dem gegenüberliegenden Deutschen Pferdebahnmuseum wird die innerstädtische Wohnanlage „Wohnterrassen an der Pferdebahn“ heißen. Fertigstellung ist im Sommer 2023 geplant.

Das Gebäude wird hochwertig vom Dach über die Fenster bis zur Fassade energetisch saniert und vom nahen Blockheizkraft der Stadtwerke am Niederwerder mit Nahwärme versorgt.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer