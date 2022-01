Zschaitz: In Büchern schmökern rund um die Uhr

Zschaitz

Zschaitz hat jetzt eine Büchertauschzelle – und ist damit neben dem Angebot in Masten und Großweitzschen die dritte Anlaufstelle für lesehungrige Bürger. Der Gedanke dahinter, statt ausgelesene Bücher wegzuwerfen, können sie in den einstigen Telefonhäuschen kostenlos getauscht werden. Jeder kann stöbern, ein interessantes Buch mitnehmen und ein ausgelesenes für andere Leser ins Regal stellen. Die Idee dazu in Zschaitz kommt von Bürgermeister Immo Barkawitz. Er und seine Frau Anja sind nämlich selbst gern am Schmökern. Als der Plan für eine Büchertauschzelle in seinem Kopf herum schwirrte, machte sich Immo Barkawitz auf die Socken und schaute sowohl in Masten als auch Großweitzschen vorbei. Wie ist das dort gelöst? Was geht besser? Wie soll es in Zschaitz aussehen? Als die Idee reifte, holte er sich Hilfe.

Ausrangierte Telefonzelle umfunktioniert

Auf der Suche nach einer ausrangierten Telefonzelle wurde Immo Barkawitz bei der Gemeinhardt Gerüstbau GmbH in Roßwein fündig. „Die haben wir bekleben lassen und ein Tischler hat uns zwei Regale reingebaut“, weiß der Bürgermeister. Weil eine solche Büchertauschzelle aber nicht einfach auf den Gehweg gestellt werden kann, kümmerten sich seine Leute vom Bauhof um ein solides Fundament. Und das trägt nun seit einigen Wochen die grüne Telefonzelle samt Bücher.

In der Büchertauschzelle in Zschaitz finden sich Romane, Krimis, Thriller, aber auch Kinderbücher. Quelle: Stephanie Helm

Die Regale im Inneren der Telefonzelle sind gut gefüllt. Von oben bis unten reihen sich die dicken und dünnen Schmöker aneinander. „Hier ist ein ständiger Austausch“, sagt der Bürgermeister, der selbst immer mal wieder einen Blick in die Büchertauschzelle wirft. Das Angebot wird angenommen – für Immo Barkawitz ein Zeichen, dass die Idee für den Büchertausch gut war. „Uns war wichtig, dass die Bücher, die hier drin stehen keine Altpapiersammlung ist“, sagt er.

Bürgermeister schlägt selber zu

Auf seinen Streifzügen durch die Region, aber auch auf Reisen, musste er das selbst immer mal wieder sehen. „Wenn da nur altes Zeug drin steht, was niemand mehr lesen will, ist der Sinn verfehlt“, sagt er. In Zschaitz muss man sich darum keine Sorgen machen. Die Bücher, die in den Regalen stehen, sind mehr als nur alte Schmöker, die jemand loswerden wollte. Romane von Stephen King kann man dort finden, genauso wie Kinderbücher. Zwischendrin steht sogar ein kleines Gesellschaftsspiel. „Als ich das letzte Mal hier war, war die komplette Reihe mit Kinderbüchern gespickt. Davon ist keines mehr da“, sagt er mit Blick in die Büchertauschzelle. Und er wird gleich selbst noch einmal fündig. „Weißwurstconnection“, ein Provinzkrimi von Rita Falk, ist mittlerweile der achte Band der Bücherserie. Immo Barkawitz schlägt zu, hat er doch die Vorgänger schon verschlungen.

Bibliotheksleiterinnen sorgen für Austausch

Zeit zum Lesen findet der Bürgermeister übrigens beim Jagen. „Dort hab ich die meiste Ruhe“, erzählt er. Obwohl er lieber im Sommer liest, wenn das Wetter passt und einem die Finger dabei nicht abfrieren. Seine Frau Anja hat, gemeinsam mit ihrer Mitstreiterin Kristin Kunze, ein Auge auf die Auswahl in der Büchertauschzelle. Die beiden Frauen haben vor wenigen Wochen die Bibliothek in Lüttewitz übernommen. Nachdem Andreas Beckert den Hut genommen hat, war man in der Gemeinde auf der Suche nach einer Nachfolge. Mit den beiden Frauen ist die gefunden. „Sie schauen regelmäßig nach dem Rechten und tauschen auch mal Bücher aus. Manchmal gibt es in der Bibliothek Bücher doppelt, dann kann eins auch hier stehen“, erklärt Immo Barkawitz.

Schon bald soll die Büchertauschzelle ein Upgrade bekommen. „Wir wollen für Licht sorgen“, sagt der Bürgermeister mit Blick auf die dunkle Jahreszeit. Ein Bewegungsmelder soll Abhilfe schaffen. Auch wenn die Telefonzelle an der Kreuzung in Zschaitz unter einer Straßenlaterne steht, kann es auf der Suche nach neuem Lesestoff manchmal zu dunkel sein. Der Standort der Büchertauschzelle ist nicht zufällig gewählt. Mitten im Ort ist sie zum einen für die Bürger gut zu erreichen, zum anderen hat jeder ein Auge darauf.

Keine zwei Wochen stand sie, da wurde in der Büchertauschzelle in Zschaitz schon randaliert und Bücher aus den Regalen gerissen. Quelle: Gemeindeverwaltung Zschaitz-Ottewig/Dörthe Gerlich

Dass das nötig ist, zeigt die Vergangenheit. Kaum stand die mit Schmökern gefüllte Telefonzelle machten sich Störenfriede auch schon daran zu schaffen und rissen die Bücher aus den Regalen heraus. Um schlimmerem Schaden vorzubeugen, wurde über Silvester ein Schloss an die Telefonzelle angebracht. Ansonsten ist die Büchertauschzelle zu jeder Zeit zugänglich. Damit will die Gemeinde ein Zusatzangebot zu den beiden Bibliotheken in Lüttewitz und Ottewig schaffen. „Für die, die es zu den Öffnungszeiten vielleicht nicht schaffen“, sagt Immo Barkawitz.

Von Stephanie Helm