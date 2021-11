Zschaitz-Ottewig: Dorfgemeinschaft pflanzt 30 neue Bäume

Zschaitz-Ottewig

Mit ihren schmalen Stämmen und den dünnen, blattlosen Ästen wirken die Bäume momentan noch etwas trostlos. Doch man kann sich schon gut vorstellen, wie es hier im Frühling und Sommer aussehen wird: Die Sonne scheint vom makellos blauen Himmel, der Kirschbaum am Wegesrand blüht in einem weiß-rosaroten Farbspektakel. Ein paar Meter weiter zeigen sich an den Apfel- und Birnbäumen bereits die ersten kleinen Früchte. Noch ein paar Wochen, dann sind sie reif und können gepflückt werden. Herrlich!

Für Umwelt und Lebensqualität

Findet auch die Dorfgemeinschaft in Zschaitz-Ottewig, weshalb engagierte Einheimische am Wochenende entlang der Birnenallee von Zunschwitz nach Lüttewitz insgesamt 30 Bäume (15 Obstbäume, fünf Vogelbeerbäume und zehn Linden) pflanzten. Ihre Motivation? Es sei zwar bereits schön in der Gemeinde, aber das müsse auch so bleiben, so der Tenor.

Die Baumpflanzaktion dauerte trotz zahlreicher Helfer mehrere Stunden. Quelle: Sven Bartsch

„Wir tun damit nicht nur etwas für die Umwelt, sondern verbessern auch die Lebensqualität im Ort“, bekräftigt Zschaitz-Ottewigs Bürgermeister Immo Barkawitz. Durch Hitze, Trockenheit und Stürme gehen in ganz Deutschland immer mehr Bäume kaputt – Zschaitz-Ottewig bildet hier keine Ausnahme. Ziel sei es daher, betont Barkawitz, in den Ortschaften gemeinsam noch viel mehr Bäume zu pflanzen. Weitere Aktionen auf dem Burgberg oder bei Mischütz sind vorgesehen.

Finanziert durch Spenden

Die Bäume, die am Wochenende entlang der Birnenallee gepflanzt wurden, sind zwischen sechs und acht Jahre alt und stammen aus Baumschulen in der Region. Die Beschaffung stellte sich jedoch nicht ohne Probleme dar: Die Nachfrage ist momentan groß, der Markt entsprechend leer. Dennoch kamen am Ende 30 Bäume zusammen, die durch Spenden von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen finanziert wurden. Bislang liegen 2300 Euro im Spendentopf, der weiterhin offen ist.

Baumpaten gesucht

Dass die Bäume erst jetzt im Herbst angepflanzt werden, wurde übrigens bewusst so gewählt. Denn Hitze und Trockenheit sind am Anfang nicht förderlich. Um richtig anwachsen zu können, brauchen die Bäume vor allem eines: Wasser. „Die ersten zwei Jahre sind ganz entscheidend“, weiß Lutz Hofmann vom gleichnamigen Garten- und Landschaftsbauunternehmen, der die Bäume organisiert hat. Die Gemeinde sucht deshalb noch Paten, die ihren Baum regelmäßig gießen.

Landschaftsgärtner Lutz Hofmann stellte den Bagger und packte auch selbst mit an. Quelle: Sven Bartsch

Und auch wer selbst einen Baum pflanzen will, ist herzlich willkommen. Die Kosten belaufen sich hierfür auf circa 70 Euro. „Die Leute können sich dazu gerne bei mir melden, dann finden wir einen geeigneten Standort“, betont Bürgermeister Barkawitz.

Von Simon Ecker