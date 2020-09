Zschaitz-Ottewig

Auch in den nächsten Monaten fallen einige Festivitäten der Gemeinde Zschaitz-Ottewig Corona zum Opfer. So kann es dieses Jahr weder das Herbstfeuer noch Seniorenweihnachtsfeiern und ein festliches Weihnachtsbaumsetzen geben, wie Bürgermeister Immo Barkawitz in der jüngsten Ratssitzung informierte. Einerseits ließen sich die Corona-Hygieneregeln nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand durchsetzen, andererseits hätten, wie bei der Weihnachtsfeier, schon jetzt viele Bürger ihr Fernbleiben angekündigt. Immerhin: die Feuerwehr wird trotzdem einen Weihnachtsbaum aufstellen und diesen beleuchten – aber eben ohne Trubel drumherum. „Und ein Termin fürs Herbstfeuer im nächsten Jahr steht auch schon: der 29. Oktober“, so Barakwitz.

Sommerkino mit Glühwein

Was es auf vielfachen Wunsch geben wird ist ein Ersatztermin fürs ins Wasser gefallene Sommerkino. Am 25. September soll „Ritter der Kokosnuss“ Open air in Zschaitz laufen. Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Der Bürgermeister zu einem möglichen kühlen Abend: „Wir halten Glühwein bereit.“

Von Olaf Büchel