Zschaitz-Ottewig: Wohin mit all den Bäumen?

Zschaitz-Ottewig

Wenn es nach Immo Barkawitz geht, dann sollten in seiner Gemeinde noch viel mehr Bäume gepflanzt werden. Der Bürgermeister von Zschaitz-Ottewig sagt: „Wir brauchen dringend Pflanzen. Wir haben genug Fläche im Gemeindegebiet.“ Vorrangig sollen die Bäume an den Straßenrändern gepflanzt werden. Allerdings nicht wie früher Apfel- oder Birnenbäume. „Das sammelt keiner mehr ein“, sagt der Bürgermeister. Früher wären Obstbäume die erste Wahl gewesen. Doch immer weniger Menschen holen sich das Obst dann auch. Also fällt es runter, fault und macht mehr Arbeit als das es von Nutzen ist.

Mehrarbeit für Bauhof

Eine Mehrarbeit, auch unabhängig von Obstbäumen, bringt auch Gemeinderatsmitglied Sven Benedix (Freie Wähler) ins Spiel. „Die Arbeit bleibt am Bauhof hängen“, sagt er. Die Gemeinde müsse sich demnach um die Bäume kümmern, sie verschneiden zum Beispiel. Eine zusätzliche Arbeit für die Bauhofmitarbeiter, die sowieso viel zu viel auf dem Zettel haben.

Für den Bürgermeister lohnt sich das trotz Mehrarbeit. Er weiß, wie wichtig Bäume sind. Und weil immer mehr vom Altbestand verschwindet, weil Flächen beispielsweise für Bauvorhaben gebraucht werden oder Bäume krank sind. Für jeden Baum, der weicht, müsse unbedingt Ersatz gepflanzt werden.

Geld sammeln für 100 Bäume

Das sieht auch eine Gruppe Goselitzer so. Sie wollen Geld sammeln, um 100 Bäume im Gemeindegebiet zu pflanzen. Doch wohin mit all den Bäumen? Das fragt sich auch Ratsmitglied Lutz Hofmann (Freie Wähler). Er schlägt vor, einmal zu Papier zu bringen, wo Platz für solche Pflanzungen ist. Als eine Art Übersichtskarte. Auch, um schnell und planvoll reagieren zu können, wenn Ersatzpflanzungen anstehen und nach verfügbaren Flächen gefragt wird. Das ist immer dann der Fall, wenn für Bauvorhaben oder -maßnahmen Bäume weichen müssen. Zuletzt zum Beispiel für eine Maßnahme der Deutschen Bahn. Dann müssen dafür Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Wohin, entscheidet die Gemeinde.

Von Stephanie Helm