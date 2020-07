Zschaitz-Ottewig hat „runden“ Haushalt – trotz großer Investitionen

Zschaitz-Ottewig

Zu Jahresbeginn zeigte der Kontostand der Gemeinde ein Plus von 97.000 Euro. Am Ende diesen Jahres dürfte sich das nur minimal ändern. Ein Haushaltsausgleich ist damit auch in diesem Jahr gegeben. Zumindest zeigen das die Berechnungen der aktuellen Finanzlage. Der Plan für den diesjährigen Haushalt der Gemeinde Zschaitz-Ottewig ist fertiggestellt. Die Corona-Krise verzögerte ein schnelleres Fertigstellen des aufwendigen Finanzplanes. Für die Kommune bedeutet das handlungsfähig zu sein. In Zschaitz-Ottewig ist man das, ohne sich dafür finanziell weit aus dem Fenster zu lehnen.

Keine neuen Kredite

Vor allem in Sachen Schuldenabbau ist das Jahr 2020 ein Gutes. Es sind keine neuen Kreditaufnahmen geplant, so dass bisherige Schulden weiter abgebaut werden können. Am Ende des Jahres wird Zschaitz-Ottewig ein Plus von rund 54.000 Euro auf dem Konto haben. Die absolute Verschuldung beträgt am Ende des Jahres rund 106.300 Euro.

Steuereinnahmen füllen Kasse

Den Hauptteil der Erträge machen wie bei den meisten Kommunen die Steuereinnahmen aus. Rund 689.300 Euro bedeutet das im Falle von Zschaitz-Ottewig. Ausgaben, die jedes Jahr auf die Gemeinde zukommen wie beispielsweise Winterdienst (21.600 Euro) oder die Pflege von Grünflächen (11.700 Euro) schmälern die Kasse der Gemeinde. Mit am meisten Geld gibt die Gemeinde Zschaitz-Ottewig aber für ihre Gebäude aus. Dicht gefolgt von den Kosten im Zusammenhang mit den Kindereinrichtungen. Trotzdem investiert die Gemeinde in diesem Jahr allerhand. Insgesamt 293.500 Euro werden in Vorhaben umgesetzt, etwa 63 300 Euro davon trägt die Kommune selbst, der Rest sind Fördermittel. Besonders zu Buche schlägt dabei der geplante Anbau am Hort „Freche Stifte“ in Lüttewitz mit allein rund 160.000 Euro.

Bushaltestelle für Zschaitz

Aber auch kleinere Maßnahmen, denen kein so großes mediales Interesse zuteil wird, gehören zum Investitionsplan. Die Bushaltestelle in Zschaitz (3.100 Euro) beispielsweise. Aber auch die Straßenbeleuchtung in Ottewig (24.400 Euro), die Fluchttreppe an der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ in Lüttewitz (78.200 Euro) oder Anschaffungen für die Feuerwehren (4.100 Euro).

Das sind die Investitionen Der Anbau am Hort „Freche Stifte“ in Lüttewitz ist mit rund 160.000 Euro die größte Investition in diesem Jahr. Auch die Fluchttreppe an der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ in Lüttewitz steht mit zirka 78.200 Euro weit oben auf der Liste. Dicht gefolgt von der Neugestaltung der Außenanlage des Hortes „Freche Stifte“ in Lüttewitz mit Kosten von 69.400 Euro. Die Straßenbeleuchtung in Ottewig wird für 24.400 Euro erneuert. Für 15.000 Euro bekommt der Hort „Freche Stifte“ in Lüttewitz neue Möbel. Verschiedene Anschaffungen in Höhe von 4.100 Euro wurden für die Feuerwehren gemacht. Zschaitz bekam eine neue Bushaltestelle für 3.100 Euro und der Bauhof eine Dieseltankstelle für 1.500 Euro.

Haushaltstechnisch gedeichselt wurde beim Außengelände von Hort und Kindertagesstätte in Lüttewitz. Statt die Gesamtkosten von 108.000 Euro nur in diesem Jahr im Haushalt zu verankern, splittete die Gemeinde die Kosten auf dieses und das kommende Jahr auf. 2020 stehen demnach 86.800 Euro zu Buche, während der kleinere Teil (22.000 Euro) im nächsten Jahr aufgeführt wird. So soll verhindert werden, dass der diesjährige Haushalt zu sehr belastet wird.

Kosten gesplittet

Ähnlich ging die Gemeinde auch beim Anbau an den Hort vor. Auch hier wurden die Gesamtkosten von 250.000 Euro auf dieses und nächstes Jahr aufgesplittet. Wie auch schon beim Außengelände wurde der größere Batzen (200.000 Euro) in den Haushalt für dieses Jahr eingebaut, die restlichen 50.000 Euro dann erst im Jahr 2021. Für beide Fälle mussten die Gemeinderäte von Zschaitz-Ottewig „rechtssicheres“ grünes Licht geben.

