Zschaitz-Ottewiger Kameraden werden besser ausgestattet

Zschaitz-Ottewig

Die Feuerwehren von Zschaitz und Ottewig bekommen neue Dienst- und Schutzkleidung. Und auch die Ausrüstung der beiden Wehren wird auf den neusten Stand gebracht. Die Gemeinderäte von Zschaitz-Ottewig gaben dafür in ihrer jüngsten Sitzung grünes Licht. Den Anstoß gab einer der Kameraden der Ortswehr Ottewig. Weil der neu eingekleidet werden musste, wurden die Wehrleiter auf den Zustand der aktuellen Dienst- und Schutzkleidung der Kameraden aufmerksam.

Strickjacken, Diensthemden, Krawatten – die Feuerwehren Zschaitz und Ottewig bekommen eine rundum erneuerte Garderobe. Besonderes Augenmerk liegt dabei – mit Blick auf die bevorstehenden kalten Monate – vor allem auf warme Dienstkleidung. 30 Wintermützen finden sich so beispielsweise auf der Liste.

Motivation für Kameraden

„Das hat alles Hand und Fuß und ist nicht unnütz oder übertrieben“, meldete sich Gemeinderat Jörg Fritzsche (Freie Wähler) zu Wort. Er habe sich ein Bild davon machen können und betonte, wie wichtig dieser Beschluss ist. „Damit motivieren wir die Kameraden auch, mitzumachen.“

Die Kosten für das Paket neuer Dienst- und Schutzkleidung belaufen sich auf rund 7.900 Euro. Mit Hilfe von Fördermitteln über die Richtlinie Feuerwehrwesen werden 40 Prozent, also rund 3.100 Euro, vom Freistaat Sachsen übernommen. Auf die Gemeinde fällt ein Eigenanteil in Höhe von 4.700 Euro. „Die Feuerwehr ist ein großer Punkt in unserem Haushalt“, erklärte Bürgermeister Immo Barkawitz (Frei Wähler). Die Summe wird nun in eben diesen eingestellt.

3.800 Euro im Haushalt eingestellt

Ebenso wie das Geld für diverse Ausrüstungsgegenstände: Darunter fallen Druckschläuche, Drahtschutzkörbe und Helmlampen genauso wie eine Turbo-Spritze. Zirka 6.400 Euro stehen für die teilweise Ersatz- und teilweise Neubeschaffungen zu Buche. Auch hier greift die Förderung der Richtlinie Feuerwehrwesen, die 2.555 Euro übernimmt. Für Zschaitz-Ottewig bleiben rund 3.800 Euro Eigenmittel, die jetzt in den Haushalt eingestellt werden sollen. Alle Gemeinderäte sprachen sich geschlossen und damit einstimmig für die Modernisierung ihrer beiden Ortswehren aus.

Von Stephanie Helm