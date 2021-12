Zschaitz-Ottewig

Für Bürgermeister Immo Barkawitz standen die vergangenen zwölf Monate ganz im Zeichen des Zusammenschlusses seiner Gemeinde Zschaitz-Ottewig mit Ostrau. Im großen LVZ-Interview zum Jahresende erklärt er, worauf es ihm besonders ankommt und welche Pläne er für die Zeit nach seiner Amtszeit hat.

Frage: Vor fast genau einem Jahr verkündeten Sie das Ende der Eigenständigkeit der Gemeinde Zschaitz-Ottewig. Seitdem hat sich viel getan. Das meiste davon passiert im Hintergrund. Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Ostrau und Ihrer Gemeinde?

Immo Barkawitz: Die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden läuft weitgehend reibungslos. Die Arbeitsgruppe „Fusion“ arbeitet regelmäßig und sehr konstruktiv. Aber auch in der täglichen Arbeit funktioniert die Kommunikation, viele Themenfelder sind ja in beiden Gemeinden gleich.

Mit dem neuen Jahr beginnt für Sie das letzte Jahr Ihrer Amtszeit als Bürgermeister. Mit welchem Gefühl gehen Sie in die kommenden zwölf Monate? Sind Sie vielleicht auch ein bisschen erleichtert oder überwiegt die Traurigkeit?

Die nächsten zwölf Monate werden noch einmal sehr arbeitsreich um den Zeitplan der Fusion einhalten zu können. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass bei mir die Traurigkeit überwiegt. Ich war gern Bürgermeister und hätte dieses Amt auch gern weiter ausgeübt. Aber wir sind uns im Gemeinderat der Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern bewusst. Einfach weitermachen, nur verwalten und nicht gestalten, dass ist nicht unser Anspruch! Es ist leider so, dass eine kommunale Selbstverwaltung auch ein finanzielles Feedback benötigt. Sicher werde ich am Ende auch etwas erleichtert sein. Das Amt kostet eben auch Kraft, Nerven und Zeit.

Wie wird es für Sie weitergehen – nach Ihrer Amtszeit als Bürgermeister von Zschaitz-Ottewig?

Mit Ruhestand wird es ja in meinem Alter noch nichts, ich betreibe nebenher noch eine kleine Laservermietung. Alles andere wird sich ergeben. Etwas Zeit hätte ich für eine neue Herausforderung. Ich bin da noch völlig offen.

Was ist Ihnen mit Blick auf die Fusion beider Kommunen besonders wichtig? Worauf hatten und haben Sie ein besonderes Auge?

Die ganze Vereinbarung zur Gemeindefusion verlangt unsere besondere Beachtung. Es wird Generationen nach uns noch beschäftigen. Die Unterschrift unter einen Fusionsvertrag muss ich ruhigen Gewissens leisten können.

Wie sind die Reaktionen der Bürger Ihrer Gemeinde? Was erhoffen Sie sich von den bevorstehenden Bürgerversammlungen, die mit Beginn des neuen Jahres stattfinden sollen?

Die Reaktionen der Bürger sind noch sehr verhalten. Ich hoffe, dass sich dies speziell bis zur Bürgerversammlung noch ändert. Was mich aber doch sehr verwundert hat, ist, dass auch die in Sachsen aktiven Vertreter der politischen Parteien kein Interesse an dieser doch gravierenden Veränderung zeigen.

Das letzte Jahr endete inmitten der zweiten Corona-Welle. Jetzt, ein Jahr später, befinden wir uns in der vierten Welle. Wie ist die Gemeinde Zschaitz-Ottewig in diesem Jahr durch die Corona-Krise gekommen? Wo gab es die größten Einschnitte?

Die größten Einschnitte gab es wiederum im kulturellen Leben und in der Vereinsarbeit. Für Zschaitz-Ottewig sind es wichtige Faktoren zur Förderung des Zusammenhalts in der Gemeinde. Es mussten mehrere Veranstaltungen abgesagt werden und das Sportreiben war und ist sehr eingeschränkt. Ich hoffe das unsere Vereine relativ stabil aus dieser Zeit hervorgehen werden.

Was wurde in diesem Jahr geschafft? Welche wichtigen Vorhaben konnten abgeschlossen werden?

Die größten Projekte fanden in diesem Jahr rund um die Kita „Waldspatzen“ statt. Die Aula wurde zum Mehrzweckraum für die Kita neugestaltet, inklusive der neuen Fluchttreppe. Zur erforderlichen Kapazitätserweiterung wurde der Anbau an das Hortgebäude vollendet und kürzlich wurde die Neugestaltung der Außenanlage der Kita abgeschlossen. Ein weiteres Projekt war die Gestaltung der Pflasterfläche im NEZ „Am Burgberg“ auf der man nun auch Schach und Dame spielen kann.

Welche wichtigen Aufgaben haben Sie noch vor der Brust? Was hat im neuen Jahr unbedingte Priorität und soll auf jeden Fall noch über die Bühne gebracht werden?

Absolutes Augenmerk 2022 liegt auf der Neugestaltung des Spielplatzes in Zschaitz.

Was möchten Sie den Bürgern von Zschaitz-Ottewig noch mit auf den Weg geben? Welche Wünsche haben Sie für Ihre Gemeinde mit Blick auf 2022?

Für das nächste Jahr wünsche ich mir, dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Gestaltung der Vereinbarung zur Gemeindefusion mit der Gemeinde Ostrau mitarbeiten. Für die Gemeinde Zschaitz-Ottewig wünsche ich mir ein ausgefülltes Vereinsleben und das wir möglichst viele von den geplanten Veranstaltungen durchführen können.

Von Stephanie Helm