von Sebastian Fink

Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Zschaitz-Ottewig bleiben stabil. Weitere Kommunen werden dies bald verkünden. Möglich macht das eine Gesetzesänderung, wonach der Elternbeitrag um bis zu fünf Prozent niedriger liegen kann als bisher erlaubt. Das schafft den Städten und Gemeinden Spielraum, um die Eltern, die fast jedes Jahr mit einer Erhöhung leben mussten, zu entlasten. Bezahlt werden muss der Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz aber trotzdem. Und die Kosten steigen weiter. Doch nicht der Gesetzgeber – in diesem Fall das Land Sachsen – deckt die fünf Prozent Spielraumerweiterung ab. Diese Aufgabe wird den Kommunen überlassen, die nun entscheiden müssen: die Eltern vor Ort stärker belasten oder das meist klamme Gemeindesäckel weiter schröpfen. Das Beispiel Zschaitz zeigt, wo das hinführt: 240.000 Euro Jahreskosten für die Kita bei einem Gesamthaushalt von 1,7 Millionen Euro. Geld, das bei den Investitionen fehlt. Und das ist nicht das Problem der Kommune allein. Die Eltern könnten sagen, egal ob Gemeinde oder Land – der Kita-Zuschuss kommt aus Steuermitteln. Doch das ist zu kurz gedacht. Denn irgendwann muss sich eine kleine Gemeinde wie Zschaitz fragen, ob sie sich eine Kita noch leisten kann. Dann steht die Eigenständigkeit in Frage. Und wieder verschwindet eine kleine Verwaltungseinheit mit Ansprechpartner vor Ort von der Landkarte. Der Bund hat den Anspruch auf einen Kita-Platz festgeschrieben und die Betreuungsregeln verbessert. Der Landesanteil an den steigenden Kosten hat sich aber seit Jahren nicht erhöht. Land und Bund sollten Lösungen finden – bisher stehlen sie sich aus der Verantwortung.

