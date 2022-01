Zschaitz hofft auf ein kulturelles Jahr

Zschaitz

Ganz leise träumt man in Zschaitz-Ottewig von einem Jahr, in dem das kulturelle Leben wieder erwachen kann. Nachdem schon im vergangenen Jahr Biathlon, Fasching, Osterfeuer und Co. ausfallen mussten und auch das Dorffest nur in einer abgespeckten Version stattfinden konnte, ruhen nun alle Hoffnungen auf die kommenden zwölf Monate. Dabei gab es schon den ersten Rückschlag: Die Narren des Zschaitzer Faschingsclubs zogen die Notbremse und sagten ihre Veranstaltungen für die diesjährige Saison ab. Die sollten eigentlich im Februar stattfinden, doch die Corona-Lage ist zu ungewiss.

Festwochenende geplant

Dafür gibt es aber eine Idee, die gleich zwei freudige Ereignisse miteinander verbindet: Der Zschaitzer FC will einen Sommerfasching veranstalten. Und der soll Anfang Juli, am Freitag vor dem Dorffest, stattfinden. Denn dieses Jahr soll nichts mehr schief gehen: Die Zschaitzer wollen ihr großes Festwochenende vom 1. bis zum 3. Juli über die Bühne bringen, auch weil der Zschaitzer Sportverein in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert. „Für den Samstag haben wir ein Fußballspiel geplant, am Sonntag soll dann das Familiensportfest stattfinden“, erklärt Bürgermeister Immo Barkawitz, der auch zum Vereinsvorstand gehört. Doch bis es soweit ist, muss noch so einiges geplant werden. „Wir müssen gucken, ob wir uns in Gruppen treffen können, um die Sachen vorzubereiten“, sagt das Gemeindeoberhaupt mit Blick auf die Corona-Verordnungen.

Missverständnis um den Maibaum

Kurze Aufregung gab es, als sich die Nachricht verbreitete, der Feuerwehrförderverein wolle in diesem Jahr keinen Maibaum mehr stellen. Doch dessen Vorsitzender, Andreas Schubert, gibt Entwarnung: „Wir machen das im 16. Jahr, das Maibaumstellen hat bei uns Tradition. Unser erklärtes Ziel ist es, auch 2022 wieder einen Baum zu stellen“, klärt er das Missverständnis auf, das sich aus einem Sponsorenausscheiden ergeben hatte. Wenn es die Corona-Lage zulässt, wollen die Kameraden dieses Jahr auch wieder ein Maibaumfest feiern.

Mindestens genauso Tradition hat das Sommerkino im Naherholungszentrum von Zschaitz. An drei Abenden im Juni, Juli und August flimmert ein Film über die Leinwand. Trotz Corona-Krise konnten die Veranstaltungen im vergangen Jahr über die Bühne gehen. Darauf hofft Immo Barkawitz auch in diesem Jahr. Die wichtigsten Fragen sind aber noch offen: Welche drei Filme sollen laufen? Vorschläge nimmt die Gemeindeverwaltung entgegen. „Wir prüfen dann, ob die Filme finanzierbar sind“, so der Bürgermeister.

Nasser Imbisscontainer

Bevor die Festivitäten im Sommer gefeiert werden, steht aber erst einmal das Osterfeuer an. Bevor dort aber etwas passiert, muss der dafür genutzte Imbisscontainer erst einmal auf Vordermann gebracht werden. „Es ist nass dort drin“, erklärt Immo Barkawitz. Nach zehn Jahren, in denen der Container in Zschaitz steht, ist Feuchtigkeit reingezogen. Nun wird überlegt, wie das Problem behoben werden kann. „Es muss ein neuer Boden rein“, mutmaßt der Bürgermeister. In welcher Form, das muss noch geklärt werden. Pflastern? Oder doch lieber Estrich?

Bis die Zschaitz-Ottewiger wieder gemeinsam feiern können, gibt es noch eine Menge zu tun. Organisatorisch bekommen sie das hin, da besteht kein Zweifel. Dann muss nur noch die Corona-Lage mitspielen. Und genau darauf hofft man in Zschaitz-Ottewig jetzt, denn das Feiern liegt ihnen im Blut. Es macht das gesamte gesellschaftliche Leben in der Gemeinde aus.

Von Stephanie Helm