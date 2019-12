Zschaitzer Frauenverein muss neues Domizil finden

Zschaitz/Baderitz

Die Schließung der Herberge am Stausee bringt für Ute Friedrich ein großes Problem mit sich: Wo soll sich der Frauenverein Zschaitz künftig treffen? Seit 23 Jahren finden Mitgliederversammlungen und Veranstaltungen in der Baderitzer Gaststätte statt. Weil Gastwirt Hartmut Jeromin die Pforten zum Jahresende schließt, muss die Vereinsvorsitzende Ute Friedrich eine Alternative finden. Die Schwierigkeit dabei? Ute Friedrich sitzt im Rollstuhl. Es müssen also barrierefreie Räumlichkeiten gefunden werden.

Barrierefreie Räumlichkeiten

„Wir haben uns schon Gedanken gemacht, wo wir stattdessen unsere Treffen abhalten können“, sagt sie. „Die Gemeinde selbst hat auch einen Raum, doch der ist zu klein.“ 38 Mitglieder zählt der Zschaitzer Frauenverein. „Wir haben erst zwei neue Mitglieder aufgenommen“, erzählt die Vorsitzende eine eigentlich erfreuliche Nachricht. Auch die Bauernstube in Ostrau kommt nicht in Frage, denn die hat montags zu. Und der Frauenverein trifft sich seit Jahren immer an einem Montag. „Der Wilde Mann wäre noch eine Idee, aber die anfallenden Kosten für die Vermietung könnten wir nicht deckeln“, so Ute Friedrich weiter. Das Sportlerheim in Zschaitz wäre eigentlich ideal, hat aber zu viele Treppen. „Das ist für mich im Rollstuhl unmöglich.“

Goselitz ist die Lösung

Rettung kam schließlich am Wochenende. Jemand gab der Vereinsvorsitzenden den Tipp, sich an die Firma Bergzog in Goselitz zu wenden. Auf dem Unternehmensgelände gibt es einen Raum für Feierlichkeiten. Ein Gewölberaum, der Platz für bis zu 45 Personen hat. „Dort können wir künftig unsere Treffen abhalten“, freut sich Ute Friedrich. „Mir ist ein riesengroßer Fels vom Herzen gefallen.“

Ab März wird der Frauenverein also öfters in Goselitz zu Gast sein. Bis dahin können sich die Frauen im Januar und Februar noch bei Hartmut Jeromin in Baderitz treffen. „Da freuen wir uns auch, dass wir uns nach all den Jahren noch einmal verabschieden können und das nicht so abrupt endet“, so Ute Friedrich weiter. Der Jahresplan des Vereins steht auch schon nahezu komplett. Zahlreiche Veranstaltungen sind wieder geplant. Diesmal nur eben oft in Goselitz.

Von Stephanie Helm