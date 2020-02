Zschaitzer Gasthof „Zur Post“ wird zum Tatort

Zschaitz

Die allerletzten Restkarten beherbergt Ina Plato derzeit noch. „Es gibt nur noch für unsere erste Abendveranstaltung am 15. Februar Karten“, weiß die Vorsitzende vom Zschaitzer Faschingsclub. Alle anderen drei Abendveranstaltungen sind restlos ausverkauft. Wenn es in nicht mal mehr zwei Wochen wieder „ Zschaitz Ole“ durch den Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz ruft, wird es mysteriös. „Für dieses Jahr ist unser Programm das Lösen eines Kriminalfalls“, verrät Ina Plato. Unter dem Motto „War es Unfall oder Mord? Wir sichern in Zschaitz den Tatort“ haben sich die 35 Vereinsmitglieder ein eineinhalb stündiges Programm ausgedacht. Die Vereinsvorsitzende übernimmt dabei wie immer selbst die Hauptrolle. „Die männliche Hauptrolle musste krankheitsbedingt neu besetzt werden. Aber wir haben einen super Ersatz gefunden“, erklärt Plato.

Bühnenbild wird aufgebaut

In diesen Tagen geht der Bühnenbau los. Dann verwandelt sich der Gasthof von Adalbert Jentzsch für zwei Wochen in die Faschingshochburg von Zschaitz. „Die Zusammenarbeit ist toll“, betont Ina Plato. Ende nächster Woche, einen Tag vor der ersten Abendveranstaltung, findet die Generalprobe statt. „Katastrophe“, urteilt die Vereinsvorsitzende mit einem Schmunzeln. „Was ich da immer für Nerven lasse.“

Beim Zschaitzer Faschingsclub gibt es keine offiziellen Gruppen. Zu jeder Saison wird neu zusammengestellt, wer oder was gerade gebraucht wird. In diesem Jahr zum Beispiel eine Tanzgruppe. Und jeder im Verein ist für etwas anderes verantwortlich. Der eine für das Bühnenbild, der andere für die Tänze.

Erst kurz vorm ersten Auftritt werden alle Programmteile zusammengeführt. „Da sehen wir dann, wo es noch hakt oder der Übergang besser werden muss.“ Da nehmen die Zschaitzer auch kein Blatt vor den Mund, sondern sagen sich offen und ehrlich, wo noch einmal nachjustiert werden muss.

Märchen für kleine Narren

Vergangenes Jahr führten die Zschaitzer Narren zum Kinderfasching erstmals ein Märchen auf. „Das machen wir dieses Jahr wieder“, sagt Ina Plato. Am 16. Februar, von 15 bis 17 Uhr, feiern die Knirpse Fasching. Zuvor gibt es – wenn das Wetter mitspielt – einen kleinen Faschingsumzug. Der würde direkt am Gasthof starten und in einer kleinen Runde durch den Ortsteil führen.

Die Hauptveranstaltungen finden am 15. und 22. Februar statt. Junggebliebene feiern am 23. Februar. Wer sich noch die letzten Karten für den 15. Februar sichern möchte, kann das für 9,50 Euro im Autohaus Ehrlich in Baderitz tun. Dort hält Ina Plato den letzten Rest bereit.

Von Stephanie Helm