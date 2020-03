Zschaitzer Gastwirt kämpft ums Überleben

Zschaitz

Für Adalbert Jentzsch sind ruhige Zeiten angebrochen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. In seinem Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz geben sich sonst Rockbands die Klinge in die Hand. Bis auf Weiteres musste der Gastwirt aber alle seine Veranstaltungen absagen. Da blutet das Rockerherz von Adalbert Jentzsch. Zuletzt musste er „Tacton“, der ältesten Rolling-Stones-Coverband aus Frankenberg absagen. Die Veranstaltung war so gut wie ausverkauft. Und auch die kommenden Termine, die den Saal im April füllen sollten, fallen weg. Ob es einen Ersatztermin gibt, weiß der Gastwirt noch nicht.

Großfeiern abgesagt

„Die Leute haben in den letzten zehn Tagen zahlreiche Großfeiern abgesagt. Die Feuerwehr, der Hasenverband,...“, erklärt Adalbert Jentzsch. Seit mehr als 40 Jahren betreibt er den Zschaitzer Gasthof. So etwas hat er noch nicht erlebt.

Von Mittwoch bis Sonntag bietet Adalbert Jentzsch in seinem Gasthof einen Mittagstisch an. Der fällt nun erstmal weg. „Wir würden aber auch das Essen nach Hause bringen“, sagt er. „Die Leute trauen sich aber noch nicht richtig, das Angebot in Anspruch zu nehmen.“ Dabei würde es ihm helfen – vor asllem, wenn es eine anständig große Anzahl von Leuten ist, die den Lieferservice der Jentzschs nutzen würden. „Dann kann ich die Bestellungen sammeln und gleich eine große Tour fahren. Das lohnt sich für mich mehr.“

Kleiner Familienbetrieb

Adalbert Jentzsch denkt dabei vor allem an die älteren Leute in der Gemeinde. „Denen würde es vielleicht helfen, wenn sie nicht selber kochen müssten. Das Einkaufen ist ja gerade auch eher schwierig für die Herrschaften.“ Der Gastwirt und seine Frau kochen ja sowieso für sich selbst. Dann kann er das auch für andere tun. Adalbert Jentzsch braucht solche Aufträge jetzt umso mehr. Er weiß nicht, wie lange er seinen Gasthof noch geschlossen lassen muss. „Ich eiere hier rum. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb. Das Geschäft schmeiße ich mit meiner Frau“, so Jentzsch. Er hofft nun auf die Bundesregierung. „Die muss was für uns kleine Betrieb auf dem Land tun“, fordert er.

Rund um die Uhr erreichbar

Adalbert Jentzsch ist rund um die Uhr telefonisch zu erreichen. Entweder unter 034324/21 056 oder auch auf seiner Privatnummer 034324/21 067. „Wer sein Mittag vorbestellen will, kann gern schon früh bei Zeiten anrufen. Wenn’s nämlich mehr wird, kann ich gleich ein paar Kartoffeln mehr schnippeln.“

Von Stephanie Helm