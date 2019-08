Zschaitz

Jetzt ist er da, der Haushaltsplan für das laufende Jahr in der Gemeinde Zschaitz-Ottewig. Dass er erst in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates nach der Sommerpause vorgestellt werden konnte, liegt daran, dass die Kämmereien durch die Einführung der Doppik landauf landab mit den Zahlen seit 2013 beschäftigt sind.

Für Zschaitz-Ottewig gibt es erst jetzt eine Eröffnungsbilanz für 2013. Diese war Voraussetzung für den jetzigen Haushalt. Nächstes Jahr muss der Jahresabschluss vorliegen, bevor ein neuer Haushaltsplan bewilligt werden kann.

Doch was lange währt, ist im Falle Zschaitz gut geworden. Die Ostrauer Kämmerin Ulrike Brückner-Kremtz, die sich im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit Ostrau um die Zschaitzer Finanzen kümmert, stellte ein für die Verhältnisse der kleinsten Kommune im Altkreis Döbeln positives Papier vor.

So ist der Haushalt mit einem Gesamtvolumen von knapp 1,9 Millionen Euro nicht nur ausgeglichen, sondern liegt sogar rund 130 000 Euro im Plus. Das liegt einerseits an den Einnahmen durch Steuern und allgemeine Umlagen von 1,05 Millionen Euro, andererseits an der Sparsamkeit der Verwaltung bei Investitionen.

So werden in diesem Jahr gut 133 000 Euro ausgegeben – hauptsächlich für die Kindertagesstätte Waldspatzen, die für knapp 50 000 Euro eine neue Fluchttreppe bekommt und erweitert wird, was dieses Jahr mit 42 000 Euro zu Buche schlägt. Der Löwenanteil wird 2020 fällig, wenn weitere 200 000 Euro in den Ausbau fließen. Davon muss die Kommune allerdings nur einen kleinen Eigenanteil von 6000 Euro tragen.

Über die Straßenbauförderung werden zudem Straßen für rund 52 000 Euro instand gesetzt. Das sind der Doktorberg und die Schustergasse in Lüttewitz, die Alte Heerstraße bei Zschaitz, die Mischützer Straße in Simselwitz und der Rastplatz am Jahntalweg im Naherholungszentrum Zschaitz. Dazu wird ein neuer Rasentraktor für 18 000 Euro eingerechnet sowie die Geschwindigkeitstafeln für 7000 Euro.

Der Schuldenstand sinkt zum Jahresende auf 118 750 Euro. Damit werden die Zschaitzer erstmals seit der Kreditaufnahme eine Pro-Kopf-Verschuldung von unter 100 Euro haben, nämlich knapp 91 Euro. Bis 2025 wäre die Kommune bei derzeitiger Tilgungsrate schuldenfrei.

Von Sebastian Fink