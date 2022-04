Zschochau bekommt einen Spielplatz

Zschochau

Schon lange warten die Zschochauer auf einen neuen Spielplatz im Dorf. Vor zwei Jahren war es fast schon mal soweit, doch dann platzte der Traum. Denn das 500 Quadratmeter große Grundstück im Ortszentrum, auf dem der Spielplatz errichtet werden sollte, stand von einem Tag auf den anderen nicht mehr zur Verfügung. Der Eigentümer des Areals zog sein Angebot zurück. Dabei standen bereit mehr als 18.000 Euro bereit, um den Spielplatz in Zschochau zu errichten.

Letztlich musste die Gemeinde gezwungenermaßen umdisponieren. Sie teilte das Fördergeld aus dem Leader-Budget auf, um marode Spielgeräte in Jahna, Wutzschwitz, Schrebitz, Kiebitz, Pulsitz und Ostrau auszutauschen. Die Zschochauer gingen erstmal leer aus. Bis jetzt. Denn zur jüngsten Gemeinderatssitzung verkündete der Bürgermeister: Es kann losgehen. „Die Spielgeräte sind schon beschafft, einige Bäume schon gefällt.“ Auf ein Förderprogramm wollte die Gemeinde nicht warten. Denn dann wäre noch mehr Zeit ins Land gegangen. Dabei ist das erklärte Ziel, dass die Zschochauer Kinder schon in diesem Frühjahr beziehungsweise Sommer auf ihrem neuen Domizil herumtollen können.

So soll der Spielplatz in Zschochau einmal aussehen. Quelle: Gemeindeverwaltung Ostrau

Zunächst musste die Gemeinde die Grundstücksfrage klären. Und die hat irgendwie auch etwas mit Fördermitteln zu tun. Denn das Areal, das die Gemeinde jetzt für den Spielplatz auserkoren hat, gehört ihr nicht. Eigentümerin ist die Agrar AG Ostrau. Und die stellt der Gemeinde das Grundstück im Tausch gegen eine Fläche in Rittmitz zur Verfügung. 1500 Quadratmeter warten jetzt also darauf, zum Spielparadies zu werden. Die Kinder aus dem Ort dürfen sich auf einen Sandkasten freuen, einen Turm mit Rutsche, einen Balancierstab und eine Schaukel. Auch eine kleine Feuerstelle mit Bänken zum Verweilen wird errichtet.

Finanzielle Unterstützung bekommt die Gemeinde von den Kalkwerken Ostrau. Sie geben 30.000 Euro dazu. Bevor aber die neuen Spielgeräte ihren Platz finden, muss am Grundstück noch was getan werden. So wird das Areal aufgeschüttet und damit erhöht. „Mit den Anwohnern wurde bereits ein Pflanzplan besprochen“, erklärt Dirk Schilling. Die Böschung wird begrünt, Absturzsicherung und Zaun werden installiert. Die Arbeiten übernimmt die Firma Fritsch Baudienstleistungen aus Ostrau.

Von Stephanie Helm