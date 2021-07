Zu gefährlich: Harthas Halfpipe gesperrt

Hartha

Wer in Hartha gepflegt seine Tricks auf dem Skateboard üben will, findet dafür an der Sonnenstraße am Jugendtreff Sunshine, einen kleinen Skate-Parcours vor – eigentlich. Doch der ist schon lange gesperrt. Das wird sich in den nächsten Monaten auch nicht ändern.

Wenn also mit dem Ferienbeginn auch der Jugendtreff Sunshine wieder öffnet, dann in Trägerschaft des Bildungs- und Sozialwerkes (BSW) Muldental, darf immer noch keiner auf die Skater-Anlage. Es ist einfach zu gefährlich.

In der großen Halfpipe klafft ein Loch. Deshalb kann die Anlage aus Sicherheitsgründen nicht befahren werden, wird aus dem Bau- und Ordnungsamt der Stadt mitgeteilt. „Die Reparatur ist in Auftrag gegeben“, informiert Harthas Bürgermeister Ronald Kunze.

Ein Angebot ist eingeholt. Demnach kostet die Reparatur knapp 3700 Euro. Das Problem sei, dass das nötige Material nicht geliefert werden kann. Im Zuge der Reparatur soll eine derzeit eingelagerte Quarterpipe auf Vordermann gebracht werden. Damit wäre die Skateranlage zur Eröffnung komplett.

Doch diese lässt auf sich warten, sogar bis nach den Sommerferien. Bisher sind die Reparaturarbeiten für die 38. Kalenderwoche angekündigt. Das ist der Zeitraum zwischen dem 20. September.

Der Eröffnung vom Jugendtreff Sunshine solle das nicht im Wege stehen, sagt Ronny Kriz, Bereichsleiter für die Jugendarbeit beim BSW. „Das Gebäude ist um- und ausgebaut. Ich freue mich auf Hartha“, sagt Kriz. Den Freitag, 23. Juli, können sich die jungen Harthaer vormerken. Am Nachmittag des letzten Schultages können die Gäste erstmals im neuen Jugendtreff vorbeischauen.

Von Steffi Robak