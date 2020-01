Zu nah am Wohngebiet: Gemeinderat hält Funkturm-Bau in Lüttewitz auf

Lüttewitz/Zschaitz

In Lüttewitz soll ein 46 Meter hoher Mobilfunkturm gebaut werden. Das Problem: der Standort. An einem der höchstgelegenen Punkte am Abzweig „Am Doktorberg“ und den Sieben Linden in Lüttewitz soll das Bauwerk installiert werden – unweit der Wohnbebauung. „Wenn der Funkturm dort hinkommt, brauchst du kein Wohngebiet hinmachen“, interveniert Gemeinderatsmitglied Thomas Pilz (Freie Wähler). Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler) ist da ähnlicher Meinung. „Nicht, dass wir uns da ins eigene Fleisch schneiden.“

Alternative suchen

Ziel ist es, eine bessere Netzabdeckung zu gewährleisten. Bauen will die Deutsche Funkturm GmbH. Das Unternehmen ist ein Teil der Deutschen Telekom Gruppe und betreibt bereits rund 30.000 Funkstandorte. Geplant ist ein Stahlgittermast einschließlich Antennentragrohren, die Antenne selbst und notwendige Systemtechnik.

Trotz aller Kritik am Standort bleiben die Gemeinderäte aber auch realistisch. „Wir können nicht nach besserem Empfang krähen und uns dann aber gänzlich verwehren“, gibt Thomas Pilz zu Bedenken. Die Gemeindeverwaltung wolle sich deshalb um einem Alternativstandort bemühen.

Bürger vorher anhören

Die Gemeinderäte entschlossen sich dazu, den Beschluss zu vertagen. „Ohne vorher mit den betroffenen Anwohnern zu sprechen, werden wir keinen Beschluss fassen“, erklärte der Bürgermeister. Weil der Sachverhalt kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt wurde und so keine vorherige Veröffentlichung stattfinden konnte, sei für die Bevölkerung zudem keinerlei Möglichkeit gewesen, sich zu Wort zu melden. Die Thematik soll nun in der nächsten Gemeinderatssitzung erneut auf den Tisch kommen. Bis dahin sollen die Anwohner gehört und der Antragssteller befragt werden.

Von Stephanie Helm