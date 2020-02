Zu viele Knöllchen: Döbelner Pizza-Dienst zieht um

Döbeln

Pizza Franco – Döbelns bekanntester Pizza-Lieferdienst zieht um. Inhaber Vinod Kumar und sein Team wollen im April von der Ecke Bahnhofstraße/ Franz-Mehring-Straße wenige Meter weiter an die Bahnhofstraße 5 umziehen. Dort richtet Vermieter Wolfgang Müller gerade den zu DDR-Zeiten errichteten Schulungsanbau der einstigen SED-Kreisleitung für Pizza Franco neu her. Zwölf Plätze, eine moderne neue Küche mit Fettabscheidern, eine kleine Warteterrasse direkt an der Brücke und vor allem im Hof zwei Parkplätze für die Pizza-Taxis sind entstanden. Bisher zahlte Franko bis zu 400 Euro im Monat für Strafzettel, weil rund um den jetzigen Standort absolutes Halteverbot besteht und es schon beim Beladen der Pizza-Taxis oft Strafzettel hagelte. Zudem gibt es gegenüber dem neuen Standort entlang der Bahnhofstraße einige öffentliche Kundenparkplätze.

Im April will Inhaber Vinod Kumar mit seinem Team von der Franz-Mehring-Straße wenige Meter weiter auf die andere Seite der Brücke Bahnhofstraße umziehen. Quelle: Sven Bartsch

Der jetzt sanierte kleine Anbau stammt aus DDR-Zeiten. Das 1891 erbaute Nachbargebäude in der Bahnhofstraße 5 beherbergte bis 1990 den Sitz der SED-Kreisleitung Döbeln. Davor saß bis 1945 die NSDAP in dem Haus an der Bahnhofstraße. Erbaut wurde es 1891 als Hotel Deutscher Herold, ab 1892 hieß es Eichlers Hof.

Nach der Wende nutzte die Raiffeisenbank bis 1994 das Haus. 1999 kaufte Wolfgang Müller die historische Immobilie mit dem Anbau an der Brücke. Hauptmieter ist heute ein Bildungswerk.

Von Thomas Sparrer