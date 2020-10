Zünftiger Brotbacktag in der Schwarzküche auf Burg Mildenstein

Leisnig

Der Brotbacktag für Ferienkinder auf der Burg Mildenstein gehört zu den Höhepunkten, die die Kinder in den Ferien erleben können. In dieser Woche wird sogar an zwei Tagen gebacken. Am Dienstag heizte die Burgmagd dafür erstmals in diesen Herbstferien den Ofen unter freiem Himmel auf dem Burghof an.

Für den Mittwoch, für einen zweiten Backtag, wird erneut zu einem solchen Ereignis eingeladen. Dabei können Burgbesucher in der Schwarzküche nicht nur kennenlernen, wie das Brot beziehungsweise der Teig zubereitet wird. Es ist auch viel über Vorratshaltung im Mittelalter zu erfahren.

Ohne Corona-Einschränkungen bereiten die jungen Gäste sonst ihre Backstückchen selber vor und schieben sie in den Ofen. Momentan wird auf dieses Gemeinschaftsereignis des gemeinsamen Tuns in der Küche verzichtet. Dennoch wird ein Einblick gegeben in die Gepflogenheiten und Bräuche des Backens im Mittelalter.

Von Steffi Robak