Rosswein

Ab Montag, 15. Juli, ist die Nossener Straße in Roßwein, eine der Zubringerstraßen zum Markt, nur eingeschränkt befahr- und begehbar. Auch fürs Parken und Halten gibt es Hinweise, die zu beachten sind. Grund sind Arbeiten der Veolia Döbeln am Trinkwasserversorgungsnetz.

Das Unternehmen lässt hier punktuell aufgetretene Schäden beseitigen. Das geschieht in Abstimmung mit und auf Wunsch der Stadt Roßwein. Drei Wochen sollen die Arbeiten dauern. Sportlich, findet Roßweins Bauamtschefin Kristina Gebhardt, die vermutet, dass die Maßnahme durchaus auch etwas länger dauern könnte.

Auf etwa 120 Metern, zwischen der Nossener Straße 20 und der Kreuzung Burggraben, werden durch die Hoch- und Tiefbau GmbH Ostrau in Summe 20 Einzelbaustellen realisiert, informiert Veolia-Pressesprecherin Tina Stroisch. „Dazu zählen neun Hausanschlussleitungen, die von der Hauptversorgungsleitung in der Straße bis zum Wasserzähler im Haus erneuert werden. Zu diesem Zweck muss die Nossener Straße gequert werden. Daher rühren auch die unvermeidbaren Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer und Anwohner“, erklärt sie.

Dazu kommen fünf Baustellen im Umfeld von defekten Straßenkappen, unter denen sich Absperrarmaturen oder Schieber befinden. Hier werden unter anderem Risse im Straßenkörper behoben. Doch damit nicht genug. An vier weiteren Stellen der Nossener Straße werden auf Wunsch und nach Rücksprache mit dem Bauamt der Stadt Hausanschlussleitungen stillgelegt, da die Häuser nicht mehr bewohnt sind. Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend muss dafür die Verbindung zwischen der öffentlichen Hauptversorgungsleitung und dem nicht mehr genutzten Hausanschluss komplett gekappt werden. Wie Sven Gammisch, verantwortlicher Gruppenleiter bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH erklärt, sei das unerlässlich, um später eine mögliche Verunreinigung des Trinkwassers durch Stagnation zu vermeiden. Somit sind auch an diesen vier Stellen umfangreiche Schachtarbeiten notwendig. Die Hauptversorgungsleitung in der Nossener Straße bleibt allerdings unangetastet.

Die Maßnahmen sind mit dem Bauamt der Stadt abgesprochen, um die Arbeiten zeitnah und zügig realisieren zu können. Anwohner und Verkehrsteilnehmer sollen so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Der Gehweg in der Nossener Straße wird während der Bauzeit komplett gesperrt, so dass Fußgänger die Straßenseite wechseln müssen. Die Fahrbahneinengung bringt weiterhin Halteverbote mit sich – zwischen 7 und 16 Uhr nämlich. Nachts kann wie bisher das Fahrzeug abgestellt werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk