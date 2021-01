Zufallsfund des Zimmermädchens bringt Döbelner auf die Anklagebank

Döbeln/Dresden

Der Stoff lag kiloweise im Zimmer 912. Ein Serbe hatte am 23. Juni 2019 dieses Zimmer des Dresdner Hotels am Terrassenufer gemietet. Ein deutsches Pärchen soll auch dabei gewesen sein. Weil es billiger war, als ein Doppelzimmer und ein weiteres Einbettzimmer, hätten die drei diese Variante gewählt und sich ein „Zustellbett“ kommen lassen. So berichtete es der Hotelfachmann, bei dem der Mann vom Balkan damals an der Rezeption eincheckte, nun als Zeuge im Gericht.

Serbe schwärzt Döbelner an

Um Zimmerpreise, zerwühlte Betten und nasse Handtücher ging es am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen die mutmaßlichen Begleiter des Zimmerbuchers, einen Döbelner (30) und seine Freundin (44). Die Staatsanwaltschaft Dresden hat sie am Landgericht der Landeshauptstadt des Drogenverbrechens angeklagt, Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen besessen zu haben beziehungsweise damit gehandelt zu haben. Denn sie sollen gemeinsam mit dem Serben sieben Kilogramm Crystal-Meth von Döbeln nach Dresden gebracht haben, um es dort zu verkaufen. Die Angeklagten schweigen zu dem Tatvorwurf. Der Serbe hatte in seinem Prozess ausgepackt, die beiden belastet und als Mittäter angegeben. Er verbüßt derzeit eine mehrjährige Haftstrafe wegen des Drogenverbrechens.

Razzia in Döbeln

Richter Thomas Mrodzinsky bezeichnete den Mann als „Hauptbelastungszeugen“, als er den Verteidigern die weitere Beweisaufnahme erläuterte und bekannt gab, wann das Gericht welchen Zeugen hören will. Thomas Mrodzinsky ist der Vorsitzende der 16. Großen Strafkammer des Landgerichtes Dresden, die den Fall verhandelt. Und er ist es auch, der die Angeklagten ermahnt, nicht miteinander zu sprechen. Das taten die Beiden nämlich, als sie sich unbeobachtet wähnten. Beispielsweise, wenn sich ihre Anwälte Akteninhalte am Richtertisch ansahen, wie diverse Lichtbildvorlagen. Außer im Gericht haben die beiden Angeklagten keine Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Sie sitzen in unterschiedlichen sächsischen Gefängnissen in Untersuchungshaft. Denn die hatte der Ermittlungsrichter nach der Razzia am 25. Juni 2020 in der Döbelner Wohnung des 30-Jährigen angeordnet.

Hotelfrau hielt Drogentasche für Müll

Ohne eine 40-jährige Hotelmitarbeiterin wäre wohl nie aufgefallen, dass im Zimmer 912 Methamphetamin in rauen Mengen lag. Die Frau arbeitet als Zimmermädchen im Hotel und wollte es eigentlich wieder für die nächsten Gäste herrichten. Denn ihr war der Auszug des Trios bereits angekündigt worden. Eine Stunde vor Ablauf der Frist zum Auschecken ging die 40-Jährige in die 912. „Ich hatte gerade ein Fenster geöffnet. Als ich mich wieder umdrehte, habe ich die Tasche entdeckt. Ich hielt sie zunächst für Müll und wollte das entsorgen“, schilderte die 40-Jährige. „Ich habe Probleme, das wiederzugeben“, sagte sie. Antwortete dann aber doch auf die entsprechende Frage des Vorsitzenden, dass die Tasche „etwas geöffnet“ war. „Da habe ich dann die Tütchen gesehen. Es sah aus, als ob da Salzkristalle drin waren“, so die Frau vom Hotel. Dass es wahrscheinlich kein Salz war, sei ihr klar gewesen, aber an Rauschgift habe sie auch nicht gedacht. Sie beriet sich mit einer Kollegin, zog den Hoteldirektor dazu und schließlich rief man die Polizei. Die stellte die Drogen sicher und nahm den Serben fest, als dieser wieder ins Hotel zurückkam.

Bis zu 15 Jahren

Ihn will das Gericht demnächst als Zeugen hören. Es gibt noch mindestens vier weitere Verhandlungstage. Sollte die 16. Große Strafkammer die Döbelner des Drogenverbrechens für schuldig befinden und keinen minder schweren Fall annehmen, drohen beiden Angeklagten Haftstrafen zwischen einem und 15 Jahren. Die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft die Döbelner am Landgericht angeklagt hat, zeigt, dass sie mit einer Straferwartung von mindestens vier Jahren angetreten ist. Schon bei zwei Jahren Haft ist Schluss mit Bewährung.

Von Dirk Wurzel