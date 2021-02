Zugunglück in Tragnitz verursacht lange Wartezeit am Bahnübergang

Leisnig

Für diese Woche sind die Reparaturarbeiten am Bahnübergang in Tragnitz angekündigt. Bei einem Zugunfall war die Schranken- und Signalanlage beschädigt worden. Die Lok war mit einem Müllfahrzeug kollidiert.

Nun stehen die Reparaturarbeiten an. Zunächst wurde eine Behelfsschranke installiert. Das hat nun auch zur Folge, dass sich die Wartezeiten an dem Bahnübergang sehr in die Länge ziehen. In manchen Fällen müssen Fußgänger und Fahrzeugführer Wartezeiten bis zu einer Viertelstunde in Kauf nehmen, denn die Anweisung zur Schließung kommt aus dem Stellwerk Großbothen.

Warten warten warten in Tragnitz am Bahnübergang. Quelle: Sven Bartsch

Die Deutsche Bahn hat die Reparatur in Auftrag gegeben. Es kann nur in Abhängigkeit mit der Bereitstellung der dafür nötigen Bauteile an dem Bahnübergang gearbeitet werden.

Von Steffi Robak