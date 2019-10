Zukunftsworkshop dreht sich im Kreis

Roßweins Zukunft soll er mitgestalten, der Workshop, der diesen Namen trägt. Nach der jüngsten Sitzung muss man um ebendiese Zukunft der Stadt Angst haben, sollte dieses Gremium die Verantwortung dafür tragen. Nun ist es so: Dankbar muss man all jenen sein, die sich für ihre Stadt interessieren und bereit sind, sie mitzugestalten. Das sind in Roßwein schon ein paar, ehrlicherweise aber vor allem die ältere Generation. Gut wäre es schon, wenn auch mal ein paar jüngere Köpfe ins Gremium finden würden. Sollte die Gruppe allerdings weiter so arbeiten, wie bisher, macht auch das keinen Sinn. Der Anspruch des Forums ist zu groß, zu verschieden die Auffassungen davon, was die Gruppe will und was sie eigentlich leisten kann. Ein Marketingkonzept für die Stadt darf nicht Aufgabe von Laien sein. Soll der Zukunftsworkshop eine Zukunft haben, müssen sich die Mitstreiter über grundsätzliche konzeptionelle Fragen einig sein. Ansonsten kann ihre Arbeit keine Früchte tragen und das sorgt nicht für Ergebnisse, sondern nur für Frust.

Manuela Engelmann-Bunk