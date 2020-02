Zum Burger essen nach Grünlichtenberg?

Kriebstein

Was geht für die Jugend in der Gemeinde? Und was fehlt? Ein Mc Donalds in Grünlichtenberg und Jetski-Fahren auf der Talsperre Kriebstein. Aber die Kriebsteiner Jugend hat auch realistische Vorstellungen, wie sich die Angebote für Jugendliche verbessern lassen. Ganz hoch im Kurs steht ein Treff für Jüngere und die Basketballkörbe auf dem Grünlichtenberger Sportplatz bräuchten mal neue Netze, das Dorf zudem eine zweite Bushaltestelle und eine Skateranlage.

Das blieb am Ende eines zweistündigen Workshops stehen, zu dem Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein) die Jugend in den Jugendklub Grünlichtenberg geladen hatte. 140 junge Leute hatte sie angeschrieben, ein knappes Zehntel davon war gekommen, um mit Christian Fanter vom flexiblen Jugendmanagements des Kreisjugendrings (KJR) Mittelsachsen zu diskutieren.

Das waren zwei Stunden mit großem Lerneffekt, denn Christian Fanter zeigte der Dorfjugend, wie man konfliktfrei, gleichberechtigt , strukturiert und konstruktiv diskutiert und dabei Lösungen findet.

Alles begann mit der sogenannten Meckerrunde – was stößt am Übelsten auf? Die Teilnehmer schrieben Dinge auf, die jeder für sich nicht okay findet. „Wir sammeln das und lassen es unkommentiert stehen. Denn das, was mir nicht passt, kann anderen gut gefallen“, sagte Christian Fanter. Und so kamen eine Menge Dinge zusammen. Beschwerden der Nachbarn war eines davon. „Wenn es mal lauter ist, wird immer gleich die Polizei gerufen, statt dass man das Gespräch sucht“, sagte eine junger Mann. Fast nichts los auf dem Dorf und wenn doch, laufen gleich die Nachbarn Sturm.

An die Beschwerdephase schloss sich die Utopie-Runde an, bei der die Workshopteilnehmer ihre Wünsche und Träume formulieren konnten. Darunter war dann auch der Wunsch nach dem Restaurant zum Güldenen M. In der nächsten Runde ging es dann darum, zu sortieren, was wichtig ist und was sich schnell realisieren lässt. Zum Beispiel erfordern die neuen Netze für die Basketballkörbe jetzt kein Planfeststellungsverfahren, sondern sind recht schnell zu installieren.

„Einen Raum für die jüngeren Jugendlichen im Alter von zehn bis 15 Jahren finde ich gar nicht so schlecht. Das ist nicht utopisch“, sagte Bürgermeisterin Maria Euchler. Als wichtig kristallisierte sich zudem die zweite Bushaltestelle heraus, die aber die Nahverkehrsgesellschaft einrichten muss. Die Gemeinde bleibt auf jeden Fall mit dem KJR in Kontakt, der Workshop soll keine Eintagsfliege gewesen sein.

In Grünlichtenberg gibt es derzeit den einzigen Jugendclub in der Gemeinde. Vier bis fünf Jugendliche sind in diesem aktiv. Den Klub in Kriebethal musste die Gemeinde schließen, weil sie die Räume für den Bauhof brauchte. Hier hatten sich vorwiegend Waldheimer Jugendliche ein Refugium geschaffen.

Von Dirk Wurzel