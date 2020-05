Gesund und kreativ für Kinder: Obstland zum Selberbasteln gibts in Leisnig

Leisnig/Dürrweitzschen

Für kreative Kinder im Obstland: Schülerin Fanny Kühne, 8. Klasse, probiert schon mal den neuen Bastelbogen aus: Zum Kindertag bringt Sachsenobst das neue Produkt auf den Markt. „Apfelinchens Erntetag“ ist ab sofort in allen Hofläden und an Erdbeer-Verkaufsständen erhältlich.

Mit Beginn der Erdbeer-Saison und anlässlich des Kindertags am 1. Juni präsentiert Sachsenobst den Bogen für die Kleinsten. Es spricht vor allem deren Kreativität an.

Gemeinsam mit dem freischaffenden Künstler Gerhard Dörner aus Hartha wurde ein kindgerechter Bastelbogen entwickelt, der sich in eine Sachsenobst-Landschaft verwandeln lässt. Unter dem Motto „Apfelinchens Erntetag“ können die Kleinen eine 3D-Ernteszene nachbauen. Gedruckt auf Karton ist der Bogen in den Sachsenobst-Hofläden in Leisnig, Dürrweitzschen, Ablaß und Sornzig sowie an allen saisonalen Erdbeer-Verkaufsständen zu haben.

Von Steffi Robak