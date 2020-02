Zum Sextäter aus der JVA Waldheim: Bewährung nur mit diesen Auflagen in Ordnung

Waldheim/Chemnitz

Da wird der Volkszorn wieder kochen. Ein verurteilter Sexualstraftäter bekommt „wieder bloß“ eine Bewährungsstrafe, weil er versuchte, sich vom Knast aus mittels eines eingeschmuggelten Mobiltelefons Nacktfotos von Minderjährigen zu verschaffen. Von „unfähigen Richtern“ wird da in den (a)sozialien Netzwerken im Internet wieder die Rede sein, von „lächerlichen Strafen“, Bedrohungen, Unterstellungen und Beleidigungen werden auch nicht lange auf sich warten lassen. Wie das halt so ist, wenn erst gepostet und dann gedacht wird. Denn bei einigem Nachdenken ist die Bewährung ein vergiftetes Geschenk des Gerichts. 12.000 Euro als Auflage ist eine Menge Holz. Da schwebt das Damoklesschwert Widerruf der Bewährung und erneute Haft über dem verurteilten Sexualstraftäter, der in der Haft erneut straffällig wurde. Und das ist so völlig in Ordnung.

Von Dirk Wurzel