Zum Start des Kassenzettel-Zwangs: „Bon-Wahnsinn erschließt sich nicht“

Er muss raus – aber kaum einer will ihn haben. Seit Jahresbeginn gilt Bon-Zwang in Deutschland. Die Händler in der Döbelner Region sind wenig begeistert. „Das Argument des Bundesfinanzministeriums, eine zwingende Belegausgabe würde den Steuerermittlern vor Ort die Arbeit erleichtern, muss sich noch als schlüssig erweisen“, meint Redakteur Olaf Büchel.