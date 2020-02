Zum „Todesurteil“ für Döbelner Bäume: Auch in Hartha hört man permanent die Säge

Hartha/Gersdorf

Zum DAZ-Beitrag „Döbelnerin zweifelt ’Todesurteile’ für Bäume an“ vom 29. Januar reagiert unsere Leserin Romy Heinhold-Boitz aus Gersdorf:

„Danke für ihren Kommentar und den Artikel zum Thema Baumfällungen in Döbeln. Sie sprechen mir aus der Seele und ich finde es extrem gut und wichtig, dass Sie über die Problematik berichten. Auch bei uns in Hartha und Gersdorf hört man permanent die Säge, denn es ist leider noch nicht ins Bewusstsein der Menschen vorgedrungen, wie wichtig diese großen Bäume für uns, die Tierwelt und das Klima sind, trotz der aktuellen Klimadebatten. Über Generationen gewachsen, werden alte Bäume nun nach und nach Opfer der Säge und es ist so traurig, wenn ich mir vorstelle, wie viel Zeit es braucht, damit ein Baum solch eine Größe erreicht. Das Harthaer Stadtwäldchen wurde in den letzten Jahren komplett vernichtet, das muss man sich mal vorstellen. Von Neupflanzungen sehe ich nichts. Die untere Naturschutzbehörde wurde darüber informiert, da sie für den Schutz unserer Umwelt zuständig ist. Vielleicht bringen Sie auch mal einen Artikel über das verschwundene Stadtwäldchen. Ich finde, man kann gar nicht genug auf diese aktuelle Problematik aufmerksam machen. Denn auch wenn es vielleicht nicht den Anschein erweckt: Es gibt Menschen, denen die Bäume sehr am Herzen liegen.“

