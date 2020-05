Zum neuen Kultursonntag auf dem Sonnenhof in Ossig gibt’s Musik als Beilage

Ossig

Auf der Baustelle im Landhotel Sonnenhof in Ossig, dort, wo die nagelneue Schießanlage gebaut wird, herrscht Normalbetrieb. Es ist der einzige Bereich in Markus Weinerts Unternehmen, in dem es aktuell so voran geht, wie er es sich wünscht. Ansonsten ist der Sonnenhof nach der Corona bedingten Zwangsschließung und der Wiederöffnung vor zwei Wochen weit entfernt von Normalität.

Aus Bonus wird Regel

Zwar hat Markus Weinert quasi aus der Not heraus gleich ein neues Format für den Sonnenhof entwickelt. Zum „ Kultursonntag“ gibt’s von 12 bis 15.30 Uhr Live-Musik. Was als kleines Extra für den ersten Sonntag geplant war, an dem das Landhotel wieder Restaurantgäste empfangen durfte, kam so gut an, dass Markus Weinert kurzerhand für jeden Sonntag Künstler verpflichtet hat, mit denen er auch sonst zusammenarbeitet. Nachdem am vergangenen Wochenende The Flying Rockets zu Gast waren, sorgen kommenden Sonntag „Extra Herb“ mit Steffen Göpel und Jürgen Hänsel für Mugge zum Mittagessen.

Unsicherheit bleibt

Doch auch wenn das Format offenbar guten Zuspruch findet, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Einnahmen und Kosten für den laufenden Betrieb des Sonnenhofes stehen momentan in keinem guten Verhältnis. Einerseits fehlen die großen Veranstaltungen, die noch nicht wieder durchgeführt werden dürfen. Andererseits ist die Verunsicherung in der Bevölkerung groß. Das bekommt Markus Weinert unter anderem in den Gesprächen mit den Hochzeitspaaren zu spüren, die sich in Ossig das Ja-Wort geben und feiern wollen. Ende nächster Woche darf wieder geheiratet werden auf dem Sonnenhof – mit einem extra Hygienekonzept, das Markus Weinert dafür zu erstellen hatte. Doch nicht alle Paare halten an ihren Plänen fest.

Von Manuela Engelmann-Bunk