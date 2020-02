Zur Ablehnung des Funkturms in Lüttewitz: Zuhören und Handeln

Lüttewitz

Ob die Strahlung, die von einem Mobilfunk-Sendemast ausgeht, tatsächlich gesundheitsgefährdend ist, ist wissenschaftlich nicht belegt. Die Angst vor dem Ungewissen trieb Anwohner von Lüttewitz zur Gemeinderatssitzung, um sich gegen den Bau eines solchen Funkturms auszusprechen. Das konnten sie tun, weil Verwaltung und Gemeinderäte ihnen Raum dafür ließen. Anstatt den Beschluss ohne großes öffentliches Ankündigen durchzuwinken, entschieden sich Bürgermeister Immo Barkawitz und seine Gemeinderäte dazu, den Anwohnern die Möglichkeit zu lassen, sich zu Wort zu melden. Und noch mehr als das: Sie hörten zu. In der Endkonsequenz entschieden sich die Gemeinderäte gegen den Bau des Funkturms am kritischen Standort. So löblich es ist, die Bürger mitzunehmen und anzuhören – zu guter letzt muss auch eine Konsequenz folgen. Und genau das setzten die Räte von Zschaitz-Ottewig um: Sie gaben Raum, sie hörten zu, sie entschieden im Sinne ihrer Bürger.

Kontakt zu Reporterin Stephanie Helm: daz.ostrau@lvz.de

Von Stephanie Helm