Zur Gemeindefusion: Zschaitz-Ottewiger fragen Bürgermeistern Löcher in den Bauch

Lüttewitz/Zschaitz

Knapp 60 Bürgerinnen und Bürger fanden am Mittwochabend den Weg in die Aula der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ in Lüttewitz. Der Zschaitz-Ottewiger Bürgermeister Immo Barkawitz, sein Amtskollege aus Ostrau, Dirk Schilling, sowie Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter saßen auf dem heißen Stuhl bereit, um sich den Fragen zur bevorstehenden Gemeindefusion zu stellen. Anders als in Ostrau vergangenen Woche, wo ein einziger Bürger an der Einwohnerversammlung teilnahm, rannten die Zschaitz-Ottewiger den Gemeindevertretern die Bude ein. Gut so, da waren sich alle einig. Und die Bürgerinnen und Bürger hatten eine Menge Fragen im Gepäck.

Schulanfänger kommen nach Ostrau

Eine davon zum Schulbezirk. Denn der ändert sich mit der Vereinigung beider Kommunen. Statt in Mochau werden die Erstklässler dann in der Ostrauer Grundschule eingeschult. „Ab wann?“, wollte ein Bürger wissen. Start ist laut Bürgermeister Dirk Schilling mit dem Schuljahr 2023/24. „Wir fangen jetzt nicht an, die Schüler der zweiten bis vierten Klasse rüber zu holen“, so Schilling. Trotzdem gebe es schon jetzt Anfragen von Eltern, die ihre Kinder schon vorzeitig nach Ostrau wechseln lassen wollen. Noch ist die Grundschule eineinhalbzügig aufgestellt. „Die Zweizügigkeit ist beantragt“, weiß der Ostrauer Bürgermeister.

Hort läuft unverändert weiter

Mit der Stadt Döbeln, als Schulträger für die Grundschule Mochau, habe man bereits gesprochen. Dort stellt man sich auf die neue Situation ein und bedenkt das bei der Planung. Gleiches gilt für Ostrau. Auch dort wird umstrukturiert. So bekommt Schulleiterin Angela Jurczyk eine Stellvertreterin. Außerdem wurden schon zwei neue GTA-Räume eingerichtet, in denen auch kleine Klassen unterrichtet werden können. Auch der Schülerverkehr muss neu aufgestellt werden. Was den Hort angeht, soll sich nichts ändern. „Kinder aus Zschaitz-Ottewig können auch weiterhin den Hort in Lüttewitz besuchen“, so Schilling.

Höhere Elternbeiträge in Zschaitz-Ottewig

Der gleiche Bürger wollte wissen, ob sich die Elternbeiträge ändern, denn aktuell zahlen Eltern in Zschaitz-Ottewig weniger als in Ostrau. „Da wird es eine Anpassung geben. In Zschaitz werden die Beiträge auf das Ostrauer Niveau angehoben. Statt 199 Euro werden dann 215 Euro fällig. Das hängt aber nicht mit der Gemeindefusion zusammen, sondern mit den gestiegenen Betriebskosten“, erklärte Dirk Schilling.

Andere Sachen ließen sich schnell klären: So müssen Grundstückseigentümer nicht das Grundbuch aktualisieren. Vereine und Feuerwehren haben Bestandsschutz und ihre uneingeschränkte Daseinsberechtigung. Gleiches gilt beispielsweise für Jugendclubs oder aber Feierlichkeiten jeder Art.

Ansprechpartner vor Ort

„Was passiert mit dem Gebäude, in dem jetzt die Gemeindeverwaltung in Zschaitz untergebracht ist“, wollte ein anderer Bürger wissen. „Bis Ende 2024 bleibt erstmal alles wie gehabt. Einmal in der Woche wird dort auch jemand als Ansprechpartner vor Ort sein“, erklärt Immo Barkawitz. Den Job wird seine Sekretärin Dörthe Gerlich übernehmen, ehe auch sie nach Ostrau zieht. Was danach mit dem dann leerstehenden, gemeindeeigenen Gebäude passiert, müsse man sehen. Möglicherweise könne es von Vereinen genutzt werden.

Während Orts- und Straßennamen unverändert bestehen bleiben, steht schon jetzt fest, dass künftig nur noch eine Postleitzahl existieren wird. „Es wird auf die Ostrauer Postleitzahl hinauslaufen“, sagt Hauptamtsleiterin Antje Zornik. „04749 ist ein Alleinstellungsmerkmal.“

Feuerwehr und Vereine sollen bleiben

Manche Bürger äußerten ihre Sorgen darüber, ob sich beide Sportlerheime – also in Ostrau und in Zschaitz – halten lassen oder wie die Zukunft für die einzelnen Feuerwehrgebäude aussieht. Beide Bürgermeister beteuerten, dass nicht geplant sei, auch nur eines davon zu opfern. „Aber nicht auf Gedeih und Verderb“, sagte Immo Barkawitz. Soll heißen: Wenn irgendwann der Nachwuchs in Zschaitz fehlt und niemand mehr kommt, macht es keinen Sinn, das Gebäude zu halten. Solange das aber nicht der Fall ist, gebe es keinen Grund für Panik. In Sachen Feuerwehrgebäude setzt Dirk Schilling auf Freiwilligkeit. „Jede Ortswehr hat ihre Daseinsberechtigung. Daran soll sich auch nichts ändern. Langfristig gesehen, werden wir aber darüber sprechen müssen, ob sich Ortswehren zusammenschließen.“

„Jahnatal“ in der Kritik

Auch der Name der neuen Gemeinde wurde noch einmal zum Thema gemacht. Ostrau-Zschaitz oder Jahnatal stehen zur Auswahl. Noch bis zum 10. März können die Einwohner abstimmen. Während Ortschronist Volker Bromme so seine Schwierigkeiten mit dem Namen „Jahnatal“ hat, bringt es Gemeinderat Jörg Fritzsche auf den Punkt: „Die Bürger haben es in der Hand.“

Der Zschaitz-Ottewiger Gemeinderat Ronald Göllnitz nutzte die Gelegenheit, an die Bürger zu appellieren. Im Blick hat er dabei vor allem den künftigen Ortschaftsrat von Zschaitz-Ottewig. Denn den soll es in jedem Fall geben. „Es ist wichtig, dass wir uns alle beteiligen. Nur wenn man mitmacht, kann man gestalten.“ Lob gab’s für die Gemeinderäte und Bürgermeister auch aus den Reihen der Bürgerschaft. „Das ist der richtige Schritt. Nur so bleiben wir zukunftsfähig. Ich begrüße das als Bürger und glaube, so viel wird sich gar nicht ändern“, sagte einer der knapp 60 anwesenden Bürgern.

Von Stephanie Helm