Zur Lesung jüdischer Erinnerungen am Harthaer MLG: „Unsere Rechte, unsere Freiheit“

Hartha

Die Geschichte macht klar: Demokratie ist eine Errungenschaft und keine aufgezwungene politische Form der Unterdrückung. Mitzubestimmen, seine Meinung frei äußern zu können und die Wahl zu haben, ist mittlerweile selbstverständlich geworden. Vergessen sollten wir aber nicht, dass es wahrlich auch anders geht. Dass den Schülern der Vergleich des Lebens heute mit dem Nationalsozialismus und der Verfolgung näher gebracht wird, ist wichtig.

Wichtiger denn je, möge man fast sagen, kommen doch wieder vermehrt antidemokratische Forderungen zu Tage. Mit der Prämisse, als Verfechter der Diktatur abgestempelt zu werden, werden Opferrollen angenommen und unsere heutigen politischen Strukturen in Frage gestellt. Während die Politiker im Bundestag jahrelang über Gesetze und Richtlinien diskutieren, werden vermeintlich einfachste Lösungen aufgezeigt und Schuldige an allen möglichen Miseren in der Regierung gesucht. Doch so einfach ist es nicht. Denn genau das ist die Grundlage der Demokratie. Wir können diskutieren! Wir können frei reisen, wohnen und wählen. Das sollten wir uns erhalten. Denn ist die Demokratie erst einmal verschwunden, bleibt sie das womöglich auch.

Von Vanessa Gregor