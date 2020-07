Zurück zu den Wurzeln: Regina Weber leitet seit zehn Jahren die Ostrauer Bibliothek

Ostrau

Nach ihrer liebsten Art von Büchern gefragt, muss Regina Weber stutzen. „Ich habe kein bestimmtes Genre, was ich am liebsten lese. Eigentlich alles. Es gibt so viele interessantes. Meistens schaue ich bei den Neuerscheinungen und werde dort fündig.“ Nur die Zeit fehlt ihr meistens, um tatsächlich in Ruhe zu schmökern. Mit 69 Jahren könnte es sich Regina Weber schon lange gemütlich machen. Stattdessen übernahm sie vor fast genau zehn Jahren das Amt als Leiterin der Gemeindebibliothek in Ostrau.

Blumen und Schokolade

Am Donnerstagvormittag, als Regina Weber nichts ahnend die Bücherstube betrat, wurde sie von Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) überrascht. Der wartete mit Blumen und Schokolade auf die ehrenamtliche Bibliotheksleiterin, die vor zehn Jahren, am 1. Juli, ihren Dienst antrat. Seitdem ist viel passiert.

„Dreimal sind wir umgezogen“, erinnert sie sich. „Jetzt haben wir hier optimale Bedingungen. Alles ist neu und modern“, schwärmt sie. Erst im Mai 2015 zog die Gemeindebibliothek ins neue und endgültige Domizil an der Ernst-Thälmann-Straße, gleich neben Grundschule und Kindertagesstätte. „Donnerstags in der Hofpause ist hier immer richtig viel los“, erzählt Regina Weber. Der Bestand der Gemeindebibliothek ist sehr auf Kinder ausgerichtet. „Es gibt viel und gute Kinderliteratur“, weiß die 69-Jährige. Ihre Bücher bekommt die Ostrauer Einrichtung von der Kreisergänzungsbibliothek in Hainichen. Ihr ist sie zugehörig. Immer im Austausch wird der Bestand so auf einem aktuellen Stand gehalten.

Zurück zu den Wurzeln

Mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit kehrte Regina Weber quasi wieder zu ihren Wurzeln zurück. Sie ist gelernte Bibliothekarin, arbeitete nur in den letzten Jahren ihrer Berufstätigkeit in einer anderen Richtung. „Ich wusste, ich wollte als Rentnerin nicht gänzlich zuhause bleiben. Und der Bürgermeister suchte jemanden für die Bibliothek.“

Lange musste die 69-jährige Döbelnerin nicht darüber nachdenken. Heute ist sie mit ihrer Mitarbeiterin Ines Böttcher-Kautz ein eingespieltes Team. „Was die meisten nicht sehen, ist die viele Arbeit, die hinter dem Bücher ausleihen steckt“, erklärt Regina Weber. „Im Hintergrund passiert noch einiges mehr. Jedes Buch muss ein- und ausgearbeitet werden. An den beiden Tagen, an denen wir hier sind, sind wir auch voll ausgelastet.“

Nachdem auch die Ostrauer Einrichtung aufgrund der Corona-Krise viele Wochen geschlossen bleiben musste, ist sie nun wieder jeden Montag von 13 bis 17.30 Uhr und jeden Donnerstag von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.

