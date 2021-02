Zusammenstoß in Tragnitz: Regionalbahn erwischt Müllauto

Tragnitz

Am Samstagmorgen kam es am Bahnübergang in Tragnitz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Regionalzug und einem Müllfahrzeug. Um 7.07 Uhr überquerte ein Müllfahrzeug den Bahnübergang in der Fabrikstraße. Die Regiobahn 110, die zwischen Leipzig und Döbeln verkehrt, erwischte das orangene Gefährt. „Bei dem leichten Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt“, erklärt Steffen Marquardt von der Einsatzleitstelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage.

Beifahrer erlitt Schock

Demnach erlitt der Beifahrer im Müllfahrzeug einen Schock. Er wurde ambulant behandelt. Der 37-jährige Fahrer des Müllautos sowie die 52-jährige Zugführerin und die beiden Zuginsassen blieben unverletzt. Vier Stunden nach dem Zusammenstoß stand das Müllfahrzeug noch immer auf dem Bahnübergang. „Und auch der Bahnübergang wurde in Mitleidenschaft gezogen“, heißt es auf Nachfrage aus der Pressestelle der Mitteldeutschen Regiobahn. Die Strecke ist in diesem Abschnitt demnach noch gesperrt, die Regionalbahn sei aber schon wieder auf der Strecke unterwegs. Trotzdem wurde bis auf Weiteres Schienenersatzverkehr zwischen Leisnig und Großbothen eingerichtet.

Immenser Sachschaden

Laut Einsatzbericht haben die beiden Mitarbeiter der Müllabfuhr unmittelbar vor dem Bahnübergang zwei Mülltonnen entleert. Trotz rotem Ampelsignal und obwohl es an dieser Stelle eigentlich eine Schranke gibt, befuhr das Müllfahrzeug den Bahnübergang und wurde von der Regionalbahn frontal erwischt. „Es kam nur zu einem kleinen Anstoß. Glück gehabt“, so Steffen Marquardt weiter. Der Sachschaden hingegen ist immens. Allein am Müllfahrzeug der Marke MAN entstand Schaden in Höhe von 30.000 Euro. Der Schaden an der Regionalbahn wird auf 10.000 Euro beziffert.

Von Stephanie Helm