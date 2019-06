Döbeln

Der seit Jahren geplante grundhafte Ausbau der Nordstraße ist einer der größte Posten im Doppelhaushalt der Stadt Döbeln für dieses und nächstes Jahr. Geplant werden sollte die große Straßenbaumaßnahme in diesem Jahr. 2020 sollte gebaut werden. 600 000 Euro stehen dafür als Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2020 und 2021 im Doppelhaushalt. Auch stehen für den Stadtteil Keuern 370 000 Euro für den schon einmal verschobenen Straßenbau im Finanzplan. Dort will auch der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal neue Kanäle bauen und steht in den Startlöchern. Danach wollte die Stadt gleich die Straßen neu bauen. Eine Viertelmillion Euro sind dafür noch einmal in 2020 im Haushalt vorgesehen.

Der Straßenbau in Keuern muss wegen fehlender Fördergelder wieder verschoben werden Quelle: Sven Bartsch

Doch daraus wird nun nichts. Die Stadt hatte für die Jahre 2019 und 2020 nämlich beim Freistaat Sachsen eine Förderung des grundhaften Ausbaus von Straßen in Keuern entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben beantragt.

„Leider wurde die Maßnahme in dem Förderprogramm nicht berücksichtigt“, sagt Stadtsprecher Thomas Mettcher. Daher kann aus derzeitiger Sicht ein grundhafter Straßenausbau in Keuern nicht stattfinden. Das Gleiche gilt für den grundhaften Ausbau der Nordstraße. Für diesen hatte die Stadt für die Jahre 2019 bis 2021 Fördermittel beantragt, diese nun aber ebenfalls nicht bewilligt bekommen.

„Beide Maßnahmen, Straßenbau in Keuern und Nordstraße, sollten jeweils als Gemeinschaftsmaßnahmen von Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal, Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft und Stadt Döbeln umgesetzt werden. An dem Projekt Nordstraße wollten sich auch die Stadtwerke Döbeln mit Leitungsverlegungen beteiligen“, schildert Thomas Mettcher das Dilemma.

Die Versorgungsunternehmern stehen in den Startlöchern und legen die Maßnahmen jetzt auf Eis, bis Fördergeld fließt. Denn im Alleingang die Straßen aufzureißen, ohne den Straßenbau danach finanziert zu wissen, wäre ziemlich unsinnig. Bis der große Wurf gemeinsam finanzierbar ist, muss der Abwasserverband beispielsweise weiter nur Schäden flicken, statt ganze Leitungen zu tauschen. Der Straßenbau in Keuern musste auf Grund der nichtgesicherten Finanzierung schon in den Vorjahren verschoben werden.

Im Teil B des Förderprogramms ist die Stadt dagegen mit ihren geplanten Vorhaben berücksichtigt worden. Runde 300 000 Euro fließen in die Fahrbahnerneuerung der Käthe-Kollwitz-Straße 15-21, die Deckensanierung an der Straße Zur Muldenterrasse, die Instandsetzung des Gehweges auf der Oberbrücke, die Beseitigung von Straßenschäden auf der Eisenbahnbrücke am Holländerweg in Gärtitz, die Deckensanierung der maroden Straße an den Schickenhäusern und die Deckensanierung in der Rudolf-Breitscheid-Straße.

„Hier liegt der Zuwendungsbescheid liegt vor. Jetzt laufen die Planungen zur Umsetzung dieser sechs Projekte“, so der Stadtsprecher.

Bei rund 290 000 Euro Gesamtkosten bekommt die Stadt hier eine 90-prozentige Förderung vom Freistaat in Höhe von 264 000 Euro und muss dazu noch 26 000 Euro Eigenmittel aus dem Stadtsäckel oben drauf legen.

Von Thomas Sparrer