Zwei Brände, ein Verletzter in Döbeln

Döbeln

Die aktuelle Trockenheit sorgte am Montagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, gleich für zwei Feuerwehreinsätze, und das fast gleichzeitig. In der Engen Gasse in Döbeln hatte sich auf einem Eigenheimgrundstück eine bereits gefällte Konifere entzündet und eine noch stehende vier Meter hohe Konifere mit entflammt. Beim Löschen zog sich der Grundstückseigentümer Verbrennungen im Gesicht zu. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. „Wir waren mit einem Fahrzeug und acht Kameraden im Einsatz, um den Brand zu löschen“, so Gruppenführer Johannes Ullrich von der Döbelner Feuerwehr.

Ein anderer Trupp unter Wehrleiter Heiko Hentschel als Einsatzleiter löschte im Stadtteil Bormitz einen Brand. Hier waren an einem Wandeweg etwa 50 Quadratmeter trockenes Ödland in Flammen aufgegangen.

Von Thomas Sparrer