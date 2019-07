Ossig

Die zurückliegenden beiden Monate waren hart für den Sonnenhof in Ossig. Genau genommen für die Mitarbeiter und ihren Chef Markus Weinert. Die personelle Situation, die aufgrund fehlender Aushilfskräfte und krankheitsbedingt zum Zerreißen angespannt war, forderte dem verbliebenen Team mitten im Saisongeschäft alles ab. „So etwas möchte ich nicht gleich noch einmal erleben“, sagt Markus Weinert, der selbst nicht nur an seine Grenzen gehen musste, sondern in dieser Situation auch noch extra Gas gegeben hat bei der Suche nach neuen Kräften.

Loch in Personaldecke vorerst gestopft

Die schon in den Startlöchern stehende Werbeaktion rund um die Region muss er nun doch nicht starten, obwohl die Plakate und Flyer bereits gedruckt sind. Mit Hilfe alter Kontakte, früherer Mitarbeiter und nun auch noch zwei Mitarbeitern, die aus dem europäischen Ausland kommen, hat der Sonnenhof-Chef das Loch in seiner Personaldecke erst einmal stopfen können.

Seit zwei Wochen ist die 47-jährige Jarka Pavelkova an Bord des Sonnenhof-Teams. Und heute tritt der 28 Jahre alte Thomas Pac seinen Dienst an. Beide stammen aus der Slowakei, beide haben langjährige Erfahrung in der Gastronomie, beide sprechen sehr gut Deutsch. Ein Glücksfall für den Landhotel-Chef, der beide sofort fest eingestellt hat. „Jarka macht einen Mega-Job vom ersten Tag an“, ist Markus Weinert stolz auf den Glücksgriff.

Für Markus Weinert, der selbst seit 20 Jahren in der Branche arbeitet, ist die Gastronomie immer noch „ein total cooler Job“. Umso weniger kann er nachvollziehen, dass junge Leute von hier heute nicht mehr an den Job ran wollen. Selbst als Aushilfe nicht, wo man sich einen guten Pfennig nebenbei verdienen kann. Auf Aushilfen kann in der Gastronomie nicht verzichtet werden, „in Spitzenzeiten geht es nicht ohne, wir sind nun mal ein Saisongeschäft.“ Mai bis Juli und November, Dezember sind die Monate, in denen „bei uns der Baum brennt“, wie Markus Weinert so schön sagt. Weil der Stamm an Aushilfen geschrumpft ist und dann auch noch vier Leute gleichzeitig länger krank ausgefallen sind, war plötzlich ein großes Loch zu füllen.

„Hochzeiten schütteln wir heute aus dem Ärmel“

Am 3. September feiert das Landhotel Sonnenhof Ossig schon seinen dritten Geburtstag. Und genau drei Jahre hat es gedauert, bis sich das derzeit inklusive Aushilfen 38-köpfige Team an Mitarbeitern geformt hat. Jahre, in denen Markus Weinert auch Lehrgeld bezahlt hat. Aus der Anfangszeit sind so viele nicht mehr dabei. Aber: „Hochzeiten schütteln wir heute aus dem Ärmel“, sagt er und meint damit nicht, dass die Feiern weniger Herausforderung sind als am Anfang. Aber es haben sich einfach die Abläufe eingespielt. Und wo es in den Anfangszeiten schon so manches Problem beispielsweise mit Wartezeiten in der Küche gab, läuft der Betrieb heute wie ein gut geschmiertes Getriebe.

Fünf Köche gehören zum zwölfköpfigen Küchenteam, darunter ist einer, der die vegane Schiene bedient. Auch in diesem Bereich hat sich die Lage stabilisiert. Und im September wird Weinert einen der beiden Koch-Lehrlinge noch ins Team übernehmen.

Mitarbeiter hegen und pflegen

Der Sonnenhof-Chef weiß, dass er seine Mitarbeiter hegen und pflegen muss. „Das Problem ist, dass viele ihre guten Kräfte verschleißen, weshalb die dann das Weite suchen.“ Markus Weinert versucht das zu vermeiden. Und er ist bestrebt, Mitarbeiter mittels guter Konditionen zu gewinnen und zu halten. „Wir zahlen gutes Gehalt und versuchen auch mal eine Lohnerhöhung zu realisieren.“ Außerdem gibt es eine monatliche Gesundheitsprämie von 40 Euro, das Trinkgeld wird grundsätzlich durch alle geteilt. „Die Servicekraft, der Hausmeister und die Küchenhilfe haben genauso Anteil am positiven Gesamteindruck für den Gast“, so seine Meinung. Auch ein garantiertes freies Wochenende gibt es für die Landhotel-Mitarbeiter, sowie Getränke und Speisen im Arbeitsalltag. „Wir kochen für unsere Leute.“

Am Wochenende tobt auf dem Sonnenhof wieder das Leben. Bei angesagt bestem Wetter verwandelt sich der Innenhof des Landhotels in eine große Tanzfläche – „Rock&Roll Hotel Dance“ steht auf dem Programm und knapp 300 Karten sind bereits verkauft.

Von Manuela Engelmann-Bunk