Döbeln

Die Coronatests, die am vergangenen Freitag bei Schülern einer 7. und einer 8. Klasse am Lessing-Gymnasium durchgeführt wurden, sind alle negativ. Darüber informierte der Schulleiter die Eltern auf der Homepage der Schule. Ein Lehrer hatte sich am vorvergangenen Wochenende mit Symptomen in Behandlung begeben und war positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt hatte die beiden Klassen, die am Freitag davor bei ihm Unterricht hatten, zunächst als Kontaktpersonen der Klasse II eingestuft. Aufgrund des später herangezogenen Unterrichtsverlaufs und der Sorge vieler Eltern, wurde die achte Klasse doch noch als Kontaktpersonen der Klasse I eingestuft. Alle wurden am Freitag getestet und in Quarantäne geschickt. Die Schüler der siebenten Klasse blieben in Kategorie II wurden aber sicherheitshalber ebenso getestet. Trotz der komplett negativen Tests bleibt die 8. Klasse bis 25. September in Quarantäne.

Am Montag stieg die Zahl der bestätigten Corona-Nachweise im Kreis Mittelsachsen um einen Fall auf 390.

Von Thomas Sparrer