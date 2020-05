Striegistal

Im Heizungsraum eines Striegistaler (Ortsteil Arnsdorf) Mehrfamilienhauses ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen unter Kontrolle bekommen und löschen.

In der Folge mussten ein 60- und ein 30-jähriger Hausbewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache ist bisher nicht geklärt, Ermittler nehmen am Freitag den Brandort unter die Lupe.

Von ap/DAZ