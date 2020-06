Zwei Roßweiner Hortkinder positiv auf neuartiges Coronavirus getestet

Roßwein

Nachdem eine Roßweiner Hortnerin vergangene Woche positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde, liegen nun die ersten Testergebnisse der Kinder aus dem Umfeld der Frau vor. Wie Roßweiners Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) auf der Internetseite der Stadt bekanntgibt, sind nun auch zwei Kinder positiv getestet worden. Das bestätigt auch das Landratsamt Mittelsachsen. Die beiden Kinder würden jedoch keine Krankheitssymptome zeigen.

Die Stadtverwaltung und Grundschulleitung haben sich in der Konsequenz dazu entschieden, den regulären Betrieb von Schule und Hort bis 30. Juni auszusetzen und lediglich eine Notbetreuung anzubieten. Darüber, wie es ab dem 1. Juli weitergeht, will die Verwaltung am 26. Juni informieren.

Weitere Tests erfolgen

„Am heutigen Tag wurden alle Hortnerinnen der Einrichtung sowie Familienangehörige zu weiteren Tests eingeladen. Mit den Ergebnissen wird am Dienstag gerechnet“, berichtet das Stadtoberhaupt am Montagnachmittag auf der Homepage der Stadt. Quarantäneanordnungen für den Personenkreis um die betroffenen Kinder seien bereits durch das Landratsamt eingeleitet worden. „Der Personenkreis, der getestet wird, wird nun sicher mit jedem Tag größer. Wir wollen, dass das geordnet vonstatten gehen kann. Deshalb haben wir uns für die Schließung von Hort und Grundschule bis Monatsende entschieden. Bis dahin können alle notwendigen Test erfolgen. Dann wissen wir sicherlich mehr, auch wie es weiter gehen kann“, begründete Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) die Schließungsentscheidung.

Schon am Montag hätten sehr viele Eltern sehr vorsichtig reagiert und ihre Kinder nicht in die Einrichtungen gebracht. Nur 24 Mädchen und Jungen von 180 wären da gewesen. Zur angebotenen Notbetreuung sagte der Bürgermeister: „Nicht nur Eltern in systemrelevanten Berufen können diese nutzen, sondern alle, die eine Betreuung benötigen.“ Für die Kinder die Zuhause bleiben gibt es, wie schon vor einigen Wochen, wieder Homeschooling.

Infos zur Notbetreuung Sofern Eltern ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können, findet in der Schule und im Hort eine Notbetreuung in der Zeit von 6 bis 15 Uhr statt – unabhängig davon, in welchen Berufen die jeweiligen Elternteile tätig sind. Bedarf soll telefonisch (034322/434 00) oder per E-Mail (saw.ro@t-online.de) angemeldet werden. „In diesem Zusammenhang weisen wir alle Eltern darauf hin, dass mit Inanspruchnahme der Notbetreuung die bisher geforderte Gesundheitsbestätigung weiterhin täglich vorzulegen ist“, teilt die Stadtverwaltung dazu weiter mit. „Der Schulbusverkehr bleibt unverändert bestehen. Die Abläufe in der Schule und im Hort bleiben während der Notbetreuung wie gehabt.“

Die Gesamtzahl der labordiagnostisch bestätigten Nachweise des neuartigen Coronavirus im Landkreis Mittelsachsen liegt damit bei 298. Im Raum Döbeln sind bisher insgesamt 85 Fälle registriert worden.

Verdacht in Werkstätten nicht bestätigt

Ein Verdacht auf Infektion mit dem Sars-CoV-2, der einen Betreuer der Roßweiner Diakonie-Werkstätten an der Stadtbadstraße betraf, hat sich derweil jedoch nicht bestätigt. „Wir hatten wegen des Verdachtes am Sonnabend intern beschlossen, am Montag die Werkstatt am Standort an der Stadtbadstraße Roßwein vorsorglich geschlossen zu halten. Da sich der Verdacht für den dort tätigen Kollegen zum Glück nicht bestätigt hat, kann der Betrieb am Dienstag aber wieder ganz normal aufgenommen werden“, sagte Thomas Richter, Geschäftsführer der Diakonie Döbeln, am Montagvormittag auf Anfrage. „Ich bin sehr dankbar, dass der Kollege nicht an Corona erkrankt ist. So ein Fall würde uns mit unseren Einrichtungen vor sehr große Herausforderungen stellen“, so Richter weiter. In den Roßweiner Werkstätten arbeiten zahlreiche Menschen mit Behinderung und werden entsprechend betreut.

