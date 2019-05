Rosswein

Ein Teilstück der Böhmertstraße in Roßwein und der Dorfstraße in Niederstriegis bekommen demnächst eine Instandsetzung. Den jeweiligen Auftrag dafür vergab der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Die Situation an beiden Straßen schreit regelrecht nach einer Handlung.

Die Dorfstraße in Niederstriegis droht auf einem rund 30 Meter langen Teilstück zur Böschung hin abzurutschen. Um die Straße in diesem Bereich retten zu können, so Bauamtsleiterin Petra Steurer, sei es unbedingt erforderlich, etwas zu tun. Ende Mai sollen die Arbeiten starten, dann wird die vorhandene Asphaltbefestigung aufgenommen, hangseitig ein Drainagegraben ausgehoben und entsprechend Drainage verlegt. Der Böschungslauf wird mit Wasserbaupflaster gesichert, der Profilausgleich erfolgt im Straßenbereich mit Mineralgemisch. Abschließend kommt eine neue, zehn Zentimeter starke Asphalttragdeckschicht über die volle Breite auf die Straße. Für diese Arbeiten, die innerhalb einer Woche durchgeführt werden sollen, wird die Dorfstraße komplett gesperrt. Das entsprechende Teilstück befindet sich rund 300 Meter unterhalb der Zufahrt von der S32.

Finanzierung durch Fördermittel

Wie der Straßenbau in Niederstriegis, der mit 18.564 Euro veranschlagt wurde, wird auch der an der oberen Böhmertstraße von der Firma Walter Straßenbau KG aus Etzdorf ausgeführt. Das beschloss der Stadtrat. Die Böhmertstraße hat in den zurückliegenden Jahren mehrere Flickungen erfahren, ein Stück Gehweg fehlt. Das soll sich ändern. Für 25.428,22 Euro werden am Ende eine neue Asphalttragschicht und Asphaltbeton in voller Fahrbahnbreite eingebaut und der Gehwegbereich mit Betonrechteckpflaster versehen.

Die Finanzierung beider Maßnahmen wird möglich aufgrund des 2019er Förderprogramms für Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen von Straßen.

Von Manuela Engelmann-Bunk