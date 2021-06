Zwei Verletzte nach Überschlag am Holländerweg in Döbeln

Döbeln

Mit drei Fahrzeugen und 14 Kameraden rückte am Montagabend gegen 19.30 Uhr die Döbelner Feuerwehr zu einem Unfall am Holländerweg aus. Ein VW Golf und ein Kleinwagen waren auf der schmalen Straße zwischen Gärtitz und Döbeln-Nord zusammengestoßen. Der Kleinwagen landete im Straßengraben auf dem Dach. Die Freiwillige Feuerwehr Döbeln rückte mit drei Fahrzeugen und 14 Kameradinnen und Kameraden an, um die Unfallstelle zu sichern und auslaufende Kraftstoffe zu binden. Ein älteres Ehepaar im auf dem Dach liegenden Kleinwagen konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern aus dem Wagen befreien und wurde von Feuerwehrleuten und Rettungsdienst versorgt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Von Thomas Sparrer